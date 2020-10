Nova campanya de promoció d’Igualada Comerç fins a finals d’any

Els darrers mesos s’ha estat preparant una ambiciosa campanya de dinamització i promoció permanent fins a finals d’any i constant del comerç per part d’Igualada Comerç. Aquest projecte es podrà fer realitat gràcies a l’aportació que ha fet la Generalitat de Catalunya a través de la Mancomunitat de la Conca.

El projecte aglutina diferents propostes amb les quals es vol fer partícips a tots els ciutadans i implicar el màxim als comerciants. L’objectiu principal és el d’ajudar al comerç igualadí.

Durant aquests mesos que venen de novembre i desembre es convidarà a quedar, passejar, visitar, gaudir i comprar a Igualada, en diferents fórmules.

Les iniciatives passen per sortejos setmanals de xecs regals tant per les xarxes socials com en diferents accions que es faran pels carrers. Es pretén que tothom tingui l’oportunitat de gaudir-ne, és per això que es faran accions puntuals per a la gent més gran i pels joves.

Per a la fidelització en les compres es farà el sorteig de dos xecs regals especials de 1.000 euros cadascun. Hi podran participar tothom que faci almenys tres compres en establiments d’Igualada Comerç durant el mes de novembre. L’atractiu de l’acció és que els xecs especials s’hauran de consumir en un dia.

Aquesta campanya també té una “Gimcana Comercial” pels més petits (de 4 a 10 anys) en què hi haurà cinc Woodys repartits per aparadors de diferents botigues que s’hauran de trobar i encertar una frase sobre el comerç. Es podrà participar en quatre gimcanes i hi haurà sortejos i regals.

Altres accions són una trilogia de visites guiades amb la implicació del comerç, una proposta per animar amb joves a pensar a ser botiguer com a sortida professional.

El dia 1 de novembre es donarà el tret de sortida d’Igualada Comerç 365 esperant que tothom en pugui participar i gaudir. Es podrà seguir per les xarxes socials i pel web: www.igualadacomerc365.cat