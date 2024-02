Nova campanya de l’entitat Per la Conca per aturar el Pla Director

Publicitat

L’Associació Per la Conca ha presentat un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per impugnar el Pla Director urbanístic de la Conca d’Òdena. Segons que expliquen en un comunicat, “hem identificat una llista d’aspectes que vulneren la legislació vigent, concretats per l’advocat Eduard de Ribot, i que hem documentat en informes tècnics. Un cop elaborats, l’advocat ha utilitzat els informes per redactar l’escrit de demanda en el que s’invoca les lleis i normatives infringides”.

El document resultant, més de 100 pàgines, s’ha dipositat al TSJC mitjançant els

procuradors. L’entitat ha impugnat que els nous polígons inclouen sòl que per llei ha de ser no urbanitzable, com ara sòl forestal no urbanitzable, sòl amb pendents del 20%, sòl protegit, sòl afectat per riscos naturals, sòl amb valor de connector natural, sòl amb valor agrícola o per no respectar convenientment el resultat de la consulta ciutadana a Jorba, entre d’altres aspectes.

El cost econòmic total, comptant les minutes de l’advocat, els procuradors i el pèrit, és d’aproximadament 15.000 euros. “Per això hem activat una campanya de micromecenatge per poder fer front a les despeses que ens falten cobrir. Amb la teva donació podràs rebre recompenses de proximitat com ara un lot de productes del Parc Agrari de la Conca d’Òdena, visites guiades per als terrenys afectats o postals guanyadores de concursos, entre d’altres. Han sigut moltes hores de feina i volem arribar fins al final”.

Podeu participar-hi consultant https://www.goteo.org/project/salvem-la-conca-d-odena.

