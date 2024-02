Nova ambulància per a Creu Roja Anoia gràcies als voluntaris i entitats

Publicitat

Aquest dilluns 19 de febrer a la tarda va tenir lloc l’acte d’inauguració d’un nou vehicle ambulància que prestarà servei a la comarca de l’Anoia, gestionat pel grup de voluntaris i voluntàries de Socors i Emergències de Creu Roja a l’Anoia.

Aquesta fita ha estat possible gràcies a l’esforç del voluntariat de l’entitat, dels socis i sòcies i amb la col·laboració especial del Rotary Club Igualada, que hi va destinar la recaptació de l’edició 2022 del seu tradicional concert solidari.

A l’acte, acompanyant a les persones sòcies i voluntàries de Creu Roja, hi varen assistir membres de les corporacions locals i comarcals. A la Sala d’Actes de la Seu de Creu Roja es van dur a terme un breus parlament a càrrec d’en Josep M. Riera, actual president de Creu Roja Anoia, en F. Xavier Botet, Vicepresident de l’entitat, n’Antoni Font, president del Rotary Club Igualada 2022-2023, en Joan León, actual president del Rotary Club Igualada, na Sandra de la Iglesia com a representant de l’Ajuntament d’Igualada i en Jordi Parcerisas, president del Consell Comarcal de l’Anoia, per agrair la tasca que duu a terme el voluntariat i el suport de socis i sòcies, així com d’entitats com el Rotary Club Igualada, o les empreses de la comarca, que amb les seves donacions ajuden a tirar endavant l’ampli ventall de projectes que duu a terme Creu Roja arreu de la comarca.

Acte seguit els voluntaris de Socors i Emergències varen mostrar el nou vehicle i els seu equipament als assistents, i l’acte va acabar amb un brindis de celebració.

L’organització anima a empreses i entitats de la comarca, que a l’igual que el Rotary Club Igualada, vulguin donar suport a les iniciatives de Creu Roja, no dubtin a contactar a través del correu anoia@creuroja.org o al telèfon: 938030789.

Compartir