Nous projectes de responsabilitat social corporativa de Verdés

Verdés ha treballat durant el transcurs de l’any 2022 en 3 projectes de responsabilitat social corporativa vinculats a fer una donació econòmica a l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada. Aquesta donació s’ha destinat a la millora de la sala on els pacients amb càncer reben tractament.

Des de fa anys a Verdés es té molt present l’entorn mediambiental i socioeconòmic que l’envolta. Així ho demostren els darrers anys en què s’han incentivat projectes i iniciatives internes per col·laborar amb la Creu Roja Anoia i fer arribar recursos a famílies en risc d’exclusió social. Aquesta conscienciació de l’entorn va sorgir de les sinergies entre la voluntat de l’empresa i la dels seus col·laboradors per aportar a la societat que ens envolta.

Durant el 2022, apart de promoure l’esport a través de tornejos de pàdel, a Verdés s’han dut a terme tres campanyes de recollida en moments clau de l’any per contribuir a la millora de la nostra societat més propera brindant recolzament a aquelles famílies que més ho necessiten.

L’èxit de participació d’aquestes tres campanyes s’ha vinculat a una donació a l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada per ajudar a millorar la sala on els pacients reben tractament. Una iniciativa que a Verdés s’ha tingut present des del primer moment i que ha ajudat a motivar encara més la participació dels seus treballadors.

Campanyes de Recollida d’aliments, Material Escolar i joguines

La primera campanya es va enfocar en la recollida d’aliments. Els treballadors de l’empresa van aportar 300 kg de menjar en el període de 2 setmanes que va durar la recollida. Aquesta quantitat d’aliments es va traduir en una contribució a 76 famílies (235 persones) en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social.

La segona campanya de recollida es va basar en material escolar. Durant el mes de Juliol es va obrir el període per aportar el nostre gra de sorra i aconseguir que nens i nenes de Vilanova del Camí arribessin ben equipats per començar el curs escolar 2022/ 2023.

Els resultats d’aquesta campanya també van ser un èxit i es va poder contribuir a que nens i nenes de 70 famílies comencessin el curs preparats per seguir aprenent durant el seu camí com a estudiants.

A principis de desembre es va llançar la campanya de recollida de joguines per a nens i nenes de 0 a 12 anys. Durant els 15 dies que va durar la iniciativa es van recollir 65 joguines que van ajudar a treure un gran somriure a 65 nens i nenes durant les festes nadalenques.

Verdés agraeix a Creu Roja Anoia la seva participació en la distribució dels productes recollits durant les tres campanyes i assegurar que hagin arribat a les famílies amb risc d’exclusió social.

L’acte d’entrega de la donació a l’Hospital de Dia Oncològic d’Igualada es va fer durant el mes de Febrer a les instal·lacions de l’hospital amb la presència del seu Gerent i personal involucrat en la organització de la iniciativa i per part de Verdés es va comptar amb la presència del Conseller Delegat i un membre representant de cada campanya duta a terme.

La donació ha estat destinada a millorar les instal·lacions de l’àrea oncològica, la sala de tractaments i consultes, amb una renovació dels espais i equipaments mèdics de tot l’Hospital de Dia Oncològic on els malalts de càncer reben el tractament. Aquestes millores ajudaran a fer que la seva estada pugui ser una mica més confortable i íntima durant aquests moments tan durs per ells i les seves famílies. La millora de les condicions que envolten els pacients pot incidir positivament en la percepció del tractament que estan rebent a través de millores en les infraestructures com la separació de la zona de consultes de la zona de tractaments atorgant més intimitat i tranquil·litat, finestrals amb vistes a l’exterior, colors vius a les parets, butaques més còmodes que milloren el confort i fins i tots distraccions per poder fer més amena la duració dels tractaments.

L’empresa agraeix als seus treballadors el compromís demostrat i espera anar incrementant any a any actuacions diferents amb objectius socials i integradors.