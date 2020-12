Nous projectes al Museu Molí Paperer de Capellades

El passat 3 de desembre es va celebrar la reunió anual del Patronat del Museu Molí Paperer de Capellades. Aquest ens està format per l’alcalde, Salvador Vives, que n’és el president, i els regidors Àngel Soteras, Susana Moreno i Jordi Xaubet, en representació de l’Ajuntament de Capellades. També hi estan representats els industrials paperers amb 4 membres, destacant l’actual presidenta d’ASPAPEL (Associació de Paperers i Cartoners d’Espanya), Elisabet Alier; Jordi Mercader, Director General de Miquel y Costas & Miquel i Vicepresident del Patronat i els patrons Joan Vila, i Miquel Gutiérrez. També hi ha un

representant del Consell Comarcal de l’Anoia, en Daniel Gutiérrez, i Jaume Perarnau, Director del Museu de la Ciència i de la Tècnica del qual el museu de Capellades n’és secció.

A part d’avaluar la situació econòmica, es van donar a conèixer les principal activitats del Museu durant aquest any, com ara la col·laboració amb l’Escola d’Art La Gaspar i amb l’Escola Massana de Barcelona. També es va informar sobre els diferents projectes que s’han portat a terme: Paper amb pellofa de cacau per a la Casa Cacao del Celler de Can Roca; el paper sabó per l’empresa de publicitat Ogilvy, entre altres.

Tal com destaca la directora del Museu Molí Paperer de Capellades, Victòria Rabal, “aquestes activitats són un clar exemple del dinamisme que caracteritza al museu”.

També es va exposar la necessitat de restituir la roda hidràulica per una de nova, arran del seu mal estat. Es va concloure aquesta reunió telemàtica amb l’esperança que

les escoles tornin a venir amb la freqüència d’abans de la pandèmia.

Compartir