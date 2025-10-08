La regidora d’Acció Social de l’Ajuntament, Sandra de la Iglesia, ha presentat aquest dimarts el Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF), un nou recurs públic i gratuït adreçat a totes les famílies que resideixen a la ciutat.
El SOAF és un servei preventiu d’orientació, atenció i suport que té com a objectiu acompanyar les famílies en la millora del seu benestar personal, familiar i social. De la Iglesia ha destacat que “aquest servei vol ser un espai proper, de confiança i de suport per a totes les famílies d’Igualada, ajudant-les a enfortir els seus vincles i a prevenir possibles situacions de vulnerabilitat”.
Durant la presentació, la regidora ha explicat que el SOAF d’Igualada s’emmarca dins l’estructura del nou contracte programa 2026-2029, en què està previst desplegar fins a 107 SOAF arreu de Catalunya, consolidant així aquest model d’acompanyament familiar.
L’acte ha comptat també amb la intervenció de Verònica Amezcua, psicòloga i orientadora familiar del SOAF d’Igualada, que ha detallat el funcionament del servei i l’equip que el conforma, integrat per una coordinadora i una orientadora familiar.
El SOAF té com a finalitat detectar i reforçar les capacitats i fortaleses de les famílies per afavorir relacions saludables. Alhora el servei vol prevenir possibles situacions de risc o violència familiar, complementant l’atenció que ofereixen altres serveis socials i comunitaris del municipi.
El servei és d’accés universal i gratuït, i s’adreça a totes les famílies residents a Igualada. Les persones interessades poden accedir-hi per iniciativa pròpia o mitjançant derivació d’altres serveis municipals. El SOAF ofereix atenció a l’Espai Cívic Centre i al Centre Cívic de Fàtima, els matines de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i les tardes: dilluns i dimecres, de 15 a 18 h. Per contactar-hi es pot fer per correu electrònic: soaf@aj-igualada.net o per telèfon: 667 880 299.
Nou servei a Igualada d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)
