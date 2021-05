Nou premi de disseny pel projecte de recuperació de les antigues guixeres

El projecte de recuperació de les antigues Guixeres de Les Comes dins el recorregut de l’Anella Verda, realitzat per l’estudi barceloní Batlle i Roig Arquitectura, ha sumat aquesta setmana un nou premi al seu palmarès. Es tracta del premi A’Design Award & Competition en la categoria de planificació i disseny urbà. Aquests guardons premien els millors projectes de disseny en un centenar de categories com ara disseny arquitectònic, de mobiliari o de moda. Els premis, d’àmbit internacional, compten amb un jurat format per 122 experts en els diverses categories de disseny.

El projecte de camí per vianants de Les Guixeres, desenvolupat a proposta de l’Ajuntament d’Igualada, ja compta amb altres tres premis internacionals que posen en valor l’obra: el premi World Architecture Festival 2018, el premi Iconic Awards 2019 i el premi Lila 2019.

La proposta de Batlle i Roig de recuperació de les antigues Guixeres, tenia dos objectius principals: un de connectivitat, assolint la continuïtat de l’Anella Verda generant una seqüència de zones de descans i d’estada. I un segon de recuperació paisatgística i de biodiversitat, establint els elements necessaris per generar una nova dinàmica que millora les condicions ambientals mitjançant l’aprofitament de l’aigua.

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha destacat que l’obra igualadina competia contra projectes de tot el món i aquest guardó “ha premiat el gran impacte positiu que aquesta obra de recuperació ha suposat per Igualada i l’entorn de les Guixeres amb un pressupost més modest que el d’altres projectes que s’han presentat al concurs”. A banda, Castells ha recordat el canvi que aquesta actuació ha suposat per les Guixeres, “integrant l’espai natural el recorregut de l’Anella Verda, un circuït que la ciutadania ha fet seu i ha redescobert durant aquests anys”. L’alcalde ha anunciat, també, que “l’any 2022 serà l’any de la circumval·lació total i segura del projecte de l’Anella Verda en què es completarà totalment el recorregut d’aquesta via de natura i salut”.

El tram de l’Anella Verda, que culmina en el nou Mirador de Montserrat, es va estrenar el mes de gener de 2018.