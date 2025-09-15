Nou grup d’autocures i acompanyament a través del cos per a dones, a través del servei SIAD

Aquesta setmana han arrencat els nous grups de dones d’acompanyament i autocura a través del cos, una proposta del Servei SIAD de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena que vol ser un espai segur i acollidor per promoure el benestar físic i emocional de les dones del territori. Els grups estan dinamitzats per Irene Módenes i es reuneixen setmanalment a la sala gimnàs del Centre Cívic Nord.
A través de la pràctica corporal, les participants podran treballar la connexió amb el propi cos, reduir l’estrès i desenvolupar eines d’autocura i escolta interna. Els grups també fomenten la confiança, la serenitat i la força interior en un ambient de sororitat i respecte, posant especial èmfasi en la cura conscient i la creació de xarxes de suport entre dones.
A l’activitat hi participen dones dels set municipis que formen part de la Mancomunitat: Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí.