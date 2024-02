Nou concurs de fotografia de Dones amb Empenta

Publicitat

El concurs de fotografia de Dones amb Empenta Com ens veiem les dones? arriba enguany a la 21a edició amb el tema “Nosaltres i la (de)pressió estètica. La nova proposta és parlar amb perspectiva de gènere i a través de la fotografia sobre tot el que gira a l’entorn de la pressió estètica com un problema estructural que pateixen molt més les dones i que afecta directament a la seguretat, l’autoestima i la projecció social.

El concurs és per a dones i es desenvolupa per Instagram. Entraran a concurs totes les fotografies que es publiquin o bé pel perfil personal amb l’etiqueta #ConcursDAE2024 i la menció a @donesambempenta, o a través del de l’entitat, enviant-les prèviament per mail a comunicacio@dae.cat, per a què pugui publicar-les des del perfil de DAE.

Es poden presentar tres fotografies com a màxim, fins el dilluns 18 de març a les 12h del migdia. El dissabte 23 de març, a les 19h, tindrà lloc l’acte de lliurament de premis tindrà lloc al centre Mont-Àgora de Santa Margarida de Montbui, amb la inauguració de l’exposició de les obres participants, que restarà oberta fins el 7 d’abril.

S’estableixen tres categories, Primer Premi amb 100 €, Segon Premi de 75 € i Premi del Públic de 50 €, per a la fotografia més votada per Instagram, és a dir, que obtingui més likes a la xarxa fins el divendres 22 de març, a les 12h del migdia.

Les obres participants també es podran veure online, per Instagram i pel Facebook de l’entitat, a mesura que avanci el concurs. I un cop finalitzada l’entrega dels premis, també a la web de l’entitat: www.dae.cat/concurs-fotografia/.

Dones amb Empenta (DAE) organitza aquest concurs amb el suport de l’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui des del 2002 pel 8 de Març, amb l’objectiu de reflexionar amb perspectiva de gènere i expressar-se sobre el tema proposat a través d’un llenguatge artístic i a l’hora accessible com és la fotografia.

