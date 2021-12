Nou Centre celebra la Festa de Nadal aquest dissabte

Dissabte 18 de desembre al matí, a partir de les 10, al Parc del Garcia Fossas, Nou Centre celebrarà la seva primera Festa de Nadal. L’eix de la Festa el protagonitzaran les dues actuacions musicals centrals, l’animació al carrer, un esmorzar per la mainada, el sorteig de tres paneres i vermut musical per a tothom.

La Festa de Nadal de Nou Centre començarà a les 10 del matí amb la música d’un grup d’animació, que farà una cercavila per les zones més comercials dels barris del Poble Sec i Set Camins. A partir de les 10,30 hi haurà un esmorzar per a tota la mainada amb la col·laboració de Pastisseria Pla i, a continuació, a les 11 del matí, un espectacle infantil per a tots els públics del grup igualadí Can Cantem i el seu “El ritme de l’alegria”. El Jordi amb la seva guitarra, l’ukulele o l’harmònica, l’Albert amb el baix i les percussions del Diego, tots tres a dalt de l’escenari mouran petits i grans al ritme de la música més divertida. Una proposta participativa i animada per a grans i petits.

Un cop finalitzada aquesta actuació, l’Associació Nou Centre sortejarà tres paneres entre els assistents a la festa. Aquestes paneres s’han preparat gràcies a les donacions dels establiments Nou Centre que han volgut col·laborar: Color Plus Igualada, Kumon Igualada, Moda i Complements de Dona, Pintures Anoia/Dispunt, Supermercats Sebastián, Anoia Foto Estudi, Espais Joves, Xarcuteria Ibañez, Yvette Pons, Ferreteria Tools, Pastisseria Pla i Opcinatura.

A les 12.30h la Festa clourà amb un vermut musical amb la col·laboració de l’Antiga Cafeteria Soler i l’actuació el grup de versions Black Star Cover Band. Els sis components d’aquest grup d’Igualada amenitzaran l’hora del vermut amb els ritmes i les versions internacionals més conegudes.

Aquesta festa s’emmarca dins de la Campanya de Nadal de Nou Centre, sota el lema “el teu millor Nadal és Nou Centre”, en la que, durant aquestes últimes quatre setmanes, els establiments de l’associació han donat la possibilitat als seus clients de participar en el sorteig que es farà el dia 20 de desembre i on es repartiran 6.000 € en premis.