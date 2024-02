Nou canvi en l’inici del curs escolar: endarrerit fins al 9 de setembre

Publicitat

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha comunicat aquest dimecres a la mesa sectorial i al Consell Escolar que l’inici del curs vinent serà el 9 de setembre per a infantil, primària i ESO.

D’aquesta forma, Educació endarrereix la data d’inici de curs, com li havien demanat membres del Consell Escolar, que plantejaven un marge de cinc dies per preparar-se, i els sindicats, tot i que aquests apostaven pel 12.

Precisament, el departament havia posat com a condició que el primer dia fos abans de la Diada. L’últim dia serà el 20 de juny. Per a batxillerat i FP de grau mitjà el primer dia serà el 12 i per a la superior el 19. Simó ha plantejat també la necessitat d’un “gran pacte” per incrementar la formació docent, que aplicaria també al juliol.

Debat sobre l’horari escolar

Simó ha dit que aquesta és una decisió que es pren “de forma excepcional” i que no determinarà que a partir d’ara sempre ha de ser així. I és que la consellera ha plantejat que s’ha de fer un debat més a fons sobre l’horari escolar que podria impactar en el calendari. Fins que això passi i es marqui un criteri fix, es flexibilitzarà l’inici “cap a la data que té més consens”.

En aquest sentit, ha explicat que ha demanat un avaluació sobre una “possible reorganització de la jornada escolar”. En concret, vol una avaluació de l’horari intensiu a secundària i de la prova pilot que fan 25 escoles que també apliquen aquesta intensiva. Aquest és un tema també recorrent i Simó ha afirmat que vol tenir evidències que permetin prendre decisions amb informació contrastada. L’objectiu és que aquest sigui un tema de debat “clau” per a la propera legislatura.

Fins que això passi, la prova pilot vigent a més d’una vintena d’escola es tornaria a prorrogar un curs més.

Aposta per la formació al juliol

En la mesa sectorial d’aquest dijous, Simó també ha plantejat als sindicats la voluntat del departament d’establir un nou pla de formació que faci que el juliol es pugui dedicar a aquesta qüestió. Aquesta formació estaria vinculada a “incentius” relacionats amb la carrera professional. La consellera ha explicat que des de la conselleria tenen propostes però que ho volen negociar amb els sindicats. En tot cas, això aplicaria per al juliol del curs 2024-2025 i Simó no ha volgut entrar a concretar si la proposta és que hi hagi un número d’hores obligatòries de formació al juliol ni la modalitat. Ha insistit que tot això es vol negociar a la mesa sectorial per assolir un “gran acord”.

Ha afirmat que vol incrementar aquesta formació “de forma exponencial” els propers anys i orientar-la cap a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat. Per exemple, lligar allò que interessa al docent amb buscar una millora en comprensió lectora, matemàtiques o ciències. Simó ha assegurat que aquesta ha estat una proposta de més formació vinculada al juliol ha estat “ben entomada” pels sindicats.

