Notícies Institució Igualada (16 al 20 de novembre)

La setmana passada va anar a l’escola Institució Igualada el Rubèn, un Mosso d’Esquadra d’Igualada, per impartir una sessió als alumnes de 4t d’ESO. Van parlar dels diferents tipus de drogues, legals i il·legals. De possibles situacions reals en el que ells i elles es poden trobar i com gestionar-les. Durant la sessió els alumnes van poder comentar amb el Rubén les seves inquietuds i dubtes davant diferents situacions o bé que s’ha pogut trobar o bé que els interessa saber què podria passar si s’hi trobessin. Ja fa alguns cursos que els Mossos d’Esquadra van a l’escola a fer formació tant als alumnes com als pares. Gràcies, Rubèn per aquesta gran tasca que feu amb els joves d’Igualada.

A La Llar de la Institució Igualada celebrem la Verema

Durant tres setmanes els nens i nenes de La Llar de la Institució Igualada han estat descobrint de diferents maneres els fruits que ens trobem a la tardor i n’han pogut gaudir d’experimentar amb ells però, de tots ells, el raïm era el que més curiositat havia despertat entre els petits i petites. Així que van aprofundir: van investigar de quina planta surten, quins colors poden tenir i què en pot sortir del raïm. Van quedar fascinats quan van veure que durant la verema aixafaven el raïm amb els peus per treure el suc. I quina millor explicació que ho puguin fer ells mateixos! Les reaccions i l’experiència van ser molt divertides!