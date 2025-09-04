Un article de
El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

4 de setembre de 2025

Una notícia falsa, les cigonyes que visiten l’Anoia i diversos successos, al repàs

Un article de

Com cada dijous, us portem un recull de les notícies més llegides aquesta setmana a www.veuanoia.cat

Denuncien una notícia falsa sobre una okupació a Tous que fa esclatar la polèmica

Un conductor begut envesteix un ciclista a Igualada provocant-li lesions i es dona a la fuga

Acaben detinguts en una persecució policial de pel·lícula a La Torre de Claramunt; els Mossos investiguen les motivacions

Detenen a Igualada un home buscat per la justícia per falsificació de documents públics

La Generalitat incorpora més expedicions de bus a les línies Igualada-Barcelona i Igualada-UAB

Un nombrós estol de cigonyes visita l’Anoia en el seu trajecte migratori

Aquestes han estat les notícies més llegides al portal veuanoia.cat la setmana del 28 d’agost al 4 de setembre de 2025.

