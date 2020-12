Només el 10% d’ingressats a l’Hospital, i també a la UCI, son per covid-19

Les xifres d’ingressats per coronavirus a l’Hospital d’Igualada han millorat considerablement aquesta setmana respecte l’anterior. Així tant a la Unitat de Cures Intensives com en el global del centre hospitalari només un 10% dels pacients hi son ingressat per coronavirus. Aquest dimarts a la nit a l’Hospital Universitari d’Igualada hi havia 18 persones ingressades sent positives de covid-19, un 11,1 % del total d’ingressats al centre sanitari.

Pel que fa a la Unitat de Cures Intensives, es segueix amb la tendència de la darrera setmana i segueix havent-hi només una persona ingressada per coronavirus del total d’11 ingressats a la UCI igualadina.

Pel que fa a les defuncions per coronavirus, aquesta setmana se n’ha registrat una a l’Hospital Universitari d’Igualada i ja en sumen 155 des de l’inici de la pandèmia al març.