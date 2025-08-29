Un nombrós estol de cigonyes visita l’Anoia en el seu trajecte migratori

Una desfilada de cigonyes ha aparegut aquesta darrera setmana d’agost a la comarca, en el seu viatge migratori cap a l’Àfrica. L’Anoia ha pogut presenciar tot de taques blanques i negres al cel, ja habituals en aquesta època de l’any, provinents del nord d’Europa, que descansen a Catalunya.
L’anoienc Daniel Macià Martí, ferm devot de l’ornitologia, fa quasi quaranta anys que observa els ocells que passen per la comarca, fent-ne registres i estudiant-ne el comportament. Macià ha explicat a La Veu com les cigonyes que estem veient aquests dies “venen del nord d’Europa, de llocs com Holanda, Alemanya i França”. Explica com algunes d’elles porten anelles, i per tant poden conèixer en tot moment quin trajecte han seguit; això, segons explica Macià, l’ha ajudat molt per observar com, no només cigonyes, però moltes espècies d’aus “es veuen quinze o vint dies abans del que és habitual”.
El canvi climàtic fa que moltes aus ja no creuin l’Estret de Gibraltar
També gràcies a l’anellatge, els ornitòlegs poden observar com moltes de les cigonyes es queden als aiguamolls de l’Empordà o en diferents punts de Ponent, com el Pla d’Urgell, el Segrià o la Noguera. En Daniel explica que el fet que siguin tan matineres ara a l’agost, i que tornin tan de pressa pels volts de primavera, és un dels efectes del canvi climàtic.
Macià explica, però, que les cigonyes no són les úniques aus que pateixen aquests efectes; les orenetes vulgars, que històricament també emigraven cap a Àfrica “ara s’observa que ja no travessen l’Estret de Gibraltar, sinó que moltes es queden a Sevilla”. L’augment de les temperatures ha fet que aquests animals ja no necessitin anar al sud del globus terraqüi, ja que ara troben càlides zones que abans eren de pas.
Nous estols podrien arribar en els propers dies
“És possible que en tornem a veure, van en grup, les que hem vist ara són un estol, però és possible que en vinguin de noves”. Això sí, tal com explica Macià, “és la vegada que n’he vist més de cop”.
Molts usuaris de La Veu ens van fer arribar imatges de cigonyes descansant a l’Asil d’Igualada, al Camp Atlètic, a diferents punts de Vilanova del Camí o a Jorba.
Les cigonyes solen fer aturades en punts elevats, però no sempre és així, com és el cas de la parada d’aquestes cigonyes en un prat del Pla de la Massa, a Igualada.