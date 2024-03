«No tolero la queixa no constructiva ni la passivitat, perquè el que facilita, debilita!»

Entrevista a Sonia Aguayo, gerent de LUMBERTON (grup Lumberton: Lumberton Outlet, Taló Ras Outlet i La Distribuïdora)

Soc Sonia Aguayo i dirigeixo des de fa trenta anys LUMBERTON que avui s’ha convertit en el grup Lumberton Shop amb botigues com Lumberton Outlet, Taló Ras Outlet i La Distribuïdora.

Vaig començar dissenyant i distribuint els meus propis dissenys (durant deu anys) i ara sempre busquem les millors marques del mercat, també en aquesta zona del país (marques de proximitat) per oferir qualitat, moda i al millor preu.

És molt important lluir bé a cada moment de la teva vida. És la teva manera d’expressar qui ets i fins i tot la manera com les persones et percebran. Estar bé i vestir-te bé és important cada dia, ja que és la nostra primera carta de presentació.

Vas haver de superar més dificultats que els homes per arribar al càrrec actual?

La veritat és que no. Jo vaig començar des de la base del negoci, que era dissenyar i produir. Aleshores vaig aprendre moltes coses que imagino m’han donat una visió diferent del món de la moda. Entendre el cos de les persones i com la moda influeix en diferents èpoques ha estat un avantatge. La meva feina es basa a seleccionar MODA per presentar a les meves botigues, i la veritat és que és un món on la competència és intensa, però sempre he tingut un bon equip. Crec en les persones i intento envoltar-me de gent que cregui en mi.

És més difícil per a una dona compaginar la feina i la vida familiar?

En els temps que corren en general és difícil compaginar la vida familiar. Sobretot si fas el pas generós de tenir família. I per què dic generós? Perquè els teus objectius es centren en el seu benestar. I veig que la societat no hi ajuda. Els horaris i els nostres costums mediterranis fan que aquest tema ens sigui a tots més o menys complicat. La criança de qualitat és difícil d’equilibrar per arribar a tot.

La igualtat de gènere és possible?

Sí. La veritat és que sí. Tot depèn de l’educació. Si les mares fóssim ben conscients que els nostres exemples, paraules i accions marcaran la vida de la societat, podríem ajudar més a arribar aquest objectiu. És un tema de consciència i ens hauríem d’enfocar per millorar socialment en aquest tema.

Per feines equivalents, la remuneració és la mateixa entre homes i dones?

Saps què passa? A la meva empresa hi treballem majoritàriament dones. I la nostra intenció és que la nostra feina creï benestar individual i social. A més dels reptes pròpiament empresarials. Això és bàsic per a nosaltres. Potser és el punt en què em sento menys preparada per comentar, perquè busquem el benestar de les persones que treballem a LUMBERTON. Mai se m’acudiria pagar més a algú per raó del seu gènere.

Treballar en equip és més senzill quan en el grup hi ha barreja de gèneres, edats i coneixements?

Sempre he cregut que l’EXPERIÈNCIA ÉS UN GRAU. En el tema de les botigues de moda hi ha molta rotació de personal, però part de la meva feina és buscar l’estabilitat. Tinc persones amb mi des de fa molts anys. Sempre ens agrada escoltar persones joves i intentar veure el món des dels seus ulls. Però crec en l’experiència, l’actitud, les bones persones amb valors, el compromís i les ganes de treballar. Això m’importa més que l’edat dels meus col·laboradors.

Què aporta a l’empresa que hi siguis tu al capdavant?

M’he aturat a pensar en aquesta pregunta que em fas. Així que la resposta és la confiança. Aquí arrisco els meus diners i aporto feina a altres dones i això em fa posar el present i el futur dels que estimo en aquesta empresa. Crec moltíssim en els valors. L’honestedat i la fidelitat són allò que em mou. Així que crec que la meva feina és la meva vocació i és un regal per a mi. M’agrada que tot funcioni en harmonia, benestar i bon ambient.

Com exerceix el lideratge en la seva empresa?

M’agrada tractar les persones amb empatia i de manera propera, m’agrada el respecte i tractar les persones com espero que em tractin a mi. La sinceritat i la comprensió és un valor empresarial. M’agrada motivar i animar al meu equip a complir els nostres objectius i reptes.

Quina previsió d’inversió tens per al futur?

Treure tot el potencial possible a l’Av. Balmes d’Igualada, perquè ens arriben clients potencials de tot Catalunya. Jo crec molt en aquesta zona que està en auge, on tenim les tres botigues multimarca. La nostra feina més important és trobar grans marques que apostin per aquesta zona i que les persones que ens compren puguin fer-ho a un bon preu. Aquest és el valor d’empreses com la nostra. Treballar amb mostraris, temporada i outlet és un gran esforç, i millorar-ho cada mes és sens dubte un gran repte.

Quins són els vostres punts forts?

L’atenció personalitzada per als clients, que sempre tindran algú que resolgui els seus dubtes. El nostre negoci hi és per respondre per les compres, per això ens agrada l’eslògan: «Comerç real, compres reals».