No tinc temps per pensar en l’estratègia!

Potser pensareu que aquesta frase l’escolto molt de tant en tant, però no és cert. Malauradament, els que tenim sensibilitat per l’estratègia empresarial i ens hi dediquem, la sentim molt sovint. És molt habitual escoltar el comentari de: el meu dia a dia, tant atrafegat, no em permet dedicar-me a aquests temes! I és segurament perquè no dediques temps a reflexionar que el teu dia a dia pot arribar a ser tan estressant.

En moltes de les sessions en què participo com a consultor / coach en temes estratègics sempre els comento que el “no” és més gran que el “sí”. El “sí” és l’estratègia que t’has definit i el “no” és tota la resta. El tema és que quan no tens clar el “sí”, tot pot arribar a ser estratègic i tal i com ja deia en Séneca: “tot aquell vaixell que no sap on va, tots els vents li són desfavorables”.

I quan em pregunten què és una bona estratègia sempre els contesto que no hi ha una resposta clara ni evident. L’estratègia només es pot saber si és bona si la poses en marxa. El que sí que és evident és que sense una estratègia passen coses com aquestes:

• El personal ha d’interpretar i prendre decisions sobre el que creu que és necessari

• Hi ha un malbaratament de recursos, car es posen en marxa iniciatives que potser no són les que estan alineades amb l’estratègia del “jefe”

• Els empleats actuen de forma reactiva. No es veu pro activitat

Un possible recorregut per arribar a la definició de la teva estratègia podria ser el següent:

No és l´únic possible i segurament trobaríem alternatives tant o més vàlides. El que és important és dedicar-hi aquestes hores de reflexió, a ser possible amb tot l’equip de direcció, i començar a treballar en les accions que ens han de permetre assolir els objectius estratègics.

El fet de tenir una estratègia clara i ben definida ha de fer que ens enfoquem en un tema determinat que ha de generar un reconeixement en aquell sector de mercat (som especialistes) que provocarà, probablement, un augment de les comandes que ens ajudaran a créixer i tenir una empresa que cada cop funciona millor i ai invertir en benefici de l’empresa (i de la societat que l’envolta) per aconseguir millors i més grans organitzacions. Ens hi posem?