No perdis de vista la salut visual

Avui us parlem de la salut visual. La nostra formació com a òptics-optometristes ens permet, a banda de detectar disfuncions visuals i ametropies, detectar alteracions en la superficie ocular i signes més interns, ja siguin cataractes, pressió intraocular alta, alteracions a la retina, etc.
Cada vegada són més els pacients que vénen a l’òptica manifestant problemes com sequedat, visió borrosa, sensació de coïssor als ulls. Aquests problemes moltes vegades són a causa de disfuncions en les glàndules de meibomi, situades a les parpelles i que són les encarregades de produir un greix que protegeix la llàgrima. Si aquestes glàndules están obstruides es manifesten tots aquests símptomes.
Una altra condició que provoca aquests símptomes és la blefaritis: una inflamació de les parpelles, que fa que s’irritin i piquin els ulls.
La sequedat també pot estar associada a un ús excessiu de pantalles. En disminuir la freqüència de parpalleig, la pel·lícula llagrimal es trenca i provoca molèsties. També cal evitar, en la mesura del possible, fonts directes d’aire condicionat i aire calent.
Tots aquests símptomes els podem millorar amb una bona higiene visual. Hi ha productes específics de neteja de parpelles i pestanyes, gassetes humides que, en l’obrir-les, desprenen calor i ajuden a desobstruir les glàndules, i ús de llàgrima artificial, que ajuda a disminuir les molèsties.
Us volem remarcar la importancia de la prevenció, i us animem a fer una revisió anual. Durant aquesta setmana us l’oferim de manera gratuïta a Centre Òptic Anoia.