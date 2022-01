Nit màgica amb l’arribada dels Reis de l’Orient pels carrers d’Igualada

Aquest dimecres 5 de gener, els carrers d’Igualada van tornar a rebre la visita de SS. MM. Reis d’Orient amb la il·lusió i les ganes de tenir una cavalcada “el més normal possible”.

Els Reis Melcior, Gaspar i Baltasar van venir acompanyats per 600 patges reials, una xifra que els últims dies va anar variant a causa de casos positius de covid-19 entre els participants i els contactes estrets que, per precaució no van poder assistir a l’acte. A més de les espectaculars carrosses, els Reis comptaven amb l’ajut de 30 camions i furgonetes que contenien els regals per als infants i el suport de 16 jeeps.

La cavalcada va sortir puntual des de l’Escola Mowgli, on van ser rebuts per l’alcalde Marc Castells, que estava acompanyat de la Presidenta del Parlament Laura Borràs. Des del balcó de l’Escola Mowgli, Melcior, Gaspar i Baltasar es van dirigir a tots els ciutadans d’Igualada, petits i grans per tot seguit pujar damunt les carrosses per fer el recorregut habitual. Després d’un espectacular castell de focs va començar la cavalcada.

Pel que fa als regals, aquest any Melcior, Gaspar i Baltasar han repartit un total de 1.040 paquets durant la nit més màgica de l’any als infants de la ciutat.

El repartiment, però a causa de la situació sanitària actual s’ha fet a les portes de les cases. Els patges feien baixar a les famílies a la porta, i al carrer se’ls feia l’entrega de paquets. Alguns veïns amb cases grans amb patis o jardins exteriors, deixaven passar els ajudants reials per fer l’entrega de paquets. Aquest any, malauradament, no s’han pogut realitzar les típiques pujades amb les escales als balcons.

L’Eduard Creus, membre de la Comissió de Reis, ha volgut reconèixer la tasca de les 45 persones que s’encarreguen de custodiar els regals, carregar els vehicles i acompanyar als patges en una tasca tan complexa i delicada com és l’entrega dels regals als més petits.