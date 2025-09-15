La Nit Estellés homenatja a Burjassot el proper divendres 26 de setembre

Divendres 26 de setembre, el local del Barri de Xauxa acull un any més la Nit Estellés; un acte organitzat per Òmnium Anoia que vol homenatjar el poeta de Burjassot a través de música, art, poesia cultura i gastronomia.
La Nit Estellés 2025 començarà a dos quarts de nou del vespre amb un sopar popular elaborat principalment amb productes de proximitat. L’àpat estarà amenitzat pel cantautor valencià Quim Sanç, que interpretarà poemes musicats del poeta de Burjassot, com “Els amants” o “Assumiràs la veu d’un poble”.
Un cop acabat el sopar, serà el torn del concert de Pascual i els Desnatats, un grup de versions de Ponent amb vincles a Igualada que combina clàssics dels noranta i dels 2000 en clau d’humor i que convida el públic a pujar a l’escenari a cantar.
Vicent Andrés Estellés (Burjassot, 1924 – València, 1993) és considerat el principal renovador de la poesia valenciana contemporània i recordat com el poeta més important que ha donat el País Valencià des del segle xv fins a l’actualitat; és a dir, des de l’època d’Ausiàs March i Roís de Corella. Va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (1978) i el Premi de les Lletres Valencianes (1984).
Els tiquets es poden adquirir a tiquetsigualada.cat i tenen un preu de 13 €, 11 € per als socis d’Òmnium Cultural i del Barri de Xauxa.