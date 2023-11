Nina i José Corbacho ‘Premis d’Honor’ del Zoom

Publicitat

Els Premis Zoom Internacionals de Continguts Audiovisuals de Catalunya ha decidit atorgar els Premis d’Honor 2023 al còmic, actor i productor José Corbacho i a la cantant, ballarina i actriu Nina. El certamen, que enguany arriba a la seva 21a edició, se celebrarà del 23 al 25 de novembre a Igualada.

La direcció del Zoom vol premiar la llarga, dilatada i polifacètica carrera professional lligada al món de la televisió i el teatre de José Corbacho. Corbacho, tot i estudiar Ciències de la Informació a la UAB, ha fet de còmic, humorista, actor, presentador, monologuista, guionista, productor, director i, com diu ell mateix, “i el que calgui”. Durant 12 anys ha sigut actor i guionista a la companyia de teatre La Cubana amb obres com ‘Cómeme el coco’, ‘Cegada d’Amor’ i ‘Teresina S.A.’. També ha treballat a la productora de TV El Terrat, fent d’actor, guionista, director i de presentador amb obres com ‘La Cosa Nostra’, ‘Homo Zapping’ o ‘Á pel’, entre d’altres. Corbacho també és monologuista des de fa molts anys i ha participat en diversos shows com ‘El club de la comèdia’, ‘5Hombres.com’, ‘Terrat Pack’, ‘Corbacho 5.0’ o ‘Ante todo mucha calma’.

A banda dels escenaris, Corbacho també té una dilatada trajectòria a la televisió amb la participació en diversos reconeguts programes com: ‘Tu sí que vals’, ‘Master Xef Celebrity’, ‘Tu cara me suena’, ‘Dicho y hecho’ i ‘Juego de niños’.També ha presentat i dirigit dues gales de Premis Goya. Corbacho ha estrenat tres pel·lícules dirigides i guionitzades per ell ‘Tapes’ (2005), la qual va rebre, entre altres premis, el Goya a la Millor Direcció Novell; ‘Cobardes’ (2009), guardonada amb el Premi de la Crítica del Festival de Màlaga i ‘Incidències’, estrenada l’any 2015. Pel que fa a les sèries ha estat director i guionista de ‘Pelotas’ (2010-2013), amb dues temporades de 26 capítols. Properament Corbacho estrenarà la sèrie ‘Un nuevo amanecer’ a Atresplayer, creada i dirigida per ell i protagonitzada per Yolando Ramos. José Corbacho serà present a la gala de lliurament de premis, que tindrà lloc el dissabte 25 de novembre al Teatre Municipal Ateneu d’Igualada, per rebre el Premi d’Honor del Zoom 2023.

En el cas de Nina (Anna María Agustí), el certamen vol homenatjar la seva dilatada carrera artística que ha transcorregut durant quaranta anys entre música, teatre i televisió. Entre l’any 2001 i 2004, Nina va dirigir ‘La Academia de Operación Triunfo’ i va ser l’encarregada d’orientar les carreres dels joves artistes que hi participaven. Nina també va representar Espanya a Eurovisión l’any 1989 amb la cançó ‘Nacida para amar’. En teatre musical destaca l’obra Mamma Mia! I les més de dues mil set-centes representacions que va realitzar durant nou temporades per les principals ciutats d’Espanya. Recentment també ha protagonitzat ‘Los puentes de Madison’ al Teatro EDP Gran Via de Madrid.

Graduada en Logopèdia per la UAB (2014) i formada posteriorment amb dos màsters, Nina és fundadora i directora de Nina Acadèmia, on es treballa l’educació, entrenament i rehabilitació de la veu. També és autora del llibre ‘Amb veu pròpia’. Actualment, dirigeix i presenta ‘Tu voz tu éxito’, un podcast de divulgació sobre la veu humana i ‘Pod Talent Show’, dedicat a difondre i donar suport al jove talent. A més, des de l’any 2017 també és professora responsable de l’assignatura d’Educació Vocal al grau en Logopèdia a la UOC.

Els Premis d’Honor del Zoom d’enguany estan patrocinats per Avixa i Servisimó.

Gala de lliurament de Premis

La Gala de lliurament de Premis del Zoom tindrà lloc dissabte 25 de novembre al Teatre Municipal l’Ateneu d’Igualada (carrer Sant Pau, 9) a partir de les 21.00h. La gala estarà presentada pel periodista Adam Martín i la direcció del certamen lliurarà els Premis d’Honor juntament amb la resta dels Premis Zoom 2023 de la Secció Oficial, i es donaran a conèixer els guanyadors del 10è Showcase de Pilots de Ficció. Com és habitual, a la gala s’hi podran veure nombroses cares conegudes i també hi haurà espai per a la música que amenitzarà la vetllada. Les entrades per poder assistir a l’acte estaran a la venda a partir del divendres 10 de novembre a les 11h, tindran un preu de 4€ i es podran comprar a través de la pàgina web www.premiszoom.org, de l’Ajuntament d’Igualada i del Teatre Municipal Ateneu.

