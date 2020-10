Ni el 1r, ni el 2n, ni el 3r… 28è títol mundial de Toni Bou

Toni Bou ha tornat a guanyar un títol mundial de Trial a l’aire lliure i amb el d’avui, ja suma 14. I 28 si hi afegim els 14 aconseguits sota sostre. A Lazzate, Itàlia, el pilot de Piera s’ha fet amb el campionat a l’aire lliure després d’aconseguir avui la victòria, ampliant el seu avantatge al capdavant de la general, i a falta de l’última cursa de la temporada que es disputarà demà diumenge. En total, cinc victòries, un segon lloc i un tercer han permès a Bou aquesta temporada afegir una nova corona al seu impressionant palmarès.

En un any complicat, en què la situació global ha obligat a retallar el calendari previst inicialment i en què Bou va patir una lesió al braç a la primera cita del Mundial, el pilot de l’equip Repsol Honda s’ha sobreposat a totes les adversitats presentades per acabar coronant de nou com Campió del Món.

Afegits als seus altres 14 títols en l’especialitat ‘indoor’, Bou suma un total de 28 títols mundials des que va començar, el 2007 el seu imparable domini. Amb aquests increïbles resultats, Bou consolida i amplia el regnat de l’equip Repsol Honda en l’especialitat de Trial en els últims catorze anys.

El Repsol Honda Team afrontarà demà l’última carrera d’aquest Campionat de Món 2020 en el mateix escenari de l’àrea de trial La Battu.

Al finalitzar la prova, Toni Bou declarava que “avui realment no m’esperava guanyar el campionat. Ha estat un trial molt atapeït, com totes les proves aquest any, i això fa que sigui molt fàcil passar de primer a setè, així que no podíem fallar. Estic súper content amb aquest títol i més aquest any que ha estat tan estrany, amb molts entrenaments i poques carreres. Hem aconseguit els dos títols, l’indoor’ i l’outdoor’, així que estic molt content. Ara ens toca gaudir i celebrar-ho “.