New York Institute: Aprendre una llengua avui dia és imprescindible

Elisabet Seuba Hernàndez – Llicenciada per la UB en Dietètica i Nutrició Humana, Màster en Màrqueting per la New York University (NYI) i títols C2/ Proficiency per Cambridge i per l’Institut d’Estudis Nord-americans. És una dona emprenedora, amb molta energia positiva, sempre optimista, lluitadora i amb gran empenta. Des de l’any 2007 dirigeix l’escola d’anglès New York Institute i fa d’intèrpret i traductora. Va marxar als Estats Units per obrir la delegació de Paellador, treballant-hi quatre anys i quasi cinc a Alabama on feia de professora a la University of Alabama in Birmingham (UAB).

1. Fa temps que esteu implantats. Què ha canviat des de l’inici?

Ja fa 17 anys. Ha canviat l’experiència, el bagatge que ens avala, el boca orella… Tothom sap que fem una bona tasca: uns ho diuen als altres i a mesura que va passant el temps cada cop més i més alumnes venen per referències.

També ha canviat que molts alumnes ara ja són adults i tenen bon record de quan venien a anglès: Estan molt agraïts perquè gràcies a la nostra ajuda amb el seu nivell se’ls van obrir moltes portes a la vida.

El temps passa… els alumnes que han anat passant per l’escola del New York Institute al llarg dels 17 anys són moltíssims, molts venien de petits i ara són pares que ens porten els seus fills …

2. Per què són tan importants els professors?

La part humana és insubstituïble: RES pot suplir la magnífica tasca humana d’un bon professor, no només té el seu bagatge com a professional amb gran experiència sinó que també té humanitat per veure com és cada persona i adaptar-se a cada alumne al màxim.

3. Per què és tan important tenir idiomes?

És indispensable per viatjar, per treballar, per utilitzar internet, per un mateix, per sentir que tens llibertat d’expressió i no depens d’un traductor… Milions d’avantatges parlant idiomes. També ens fa falta a tots entendre què volen dir el munt d’anglicismes que porta la premsa, sobretot la professional, però també l’habitual de qualsevol sector, especialment el de les noves tecnologies.

4. Creus que seguirà sent important amb la inteŀligència artificial ( IA) que diuen que ens facilitarà la vida, també per aprendre idiomes?

Segur que ajudarà, és una gran revolució si s’utilitza bé. Però la part humana cap màquina la podrà fer mai: la connexió entre persones, la sensibilitat per saber com ajudar i com fer entendre les coses de manera clara i amb paciència… Quant als nens, calen persones que siguin bons professionals (que no són només professors sinó que també són educadors) que motivin i transmetin valors i eduquin amb ètica (a més d’ensenyar l’idioma)

5. Per què és important tenir un títol oficial?

Perquè posa per escrit el que un ja sap, ho demostra, ho pot ensenyar… Si un parla perfecte però no té cap títol per més que digui que en sap… falta una prova: un títol oficial obre moltes portes, i nosaltres som un centre examinador.

Gràcies a la nostra ajuda els alumnes aconsegueixen un nivell molt més alt que a l’escola.

Les escoles que tenim són boníssimes en tot, però han d’abastar moltes matèries i no tenen l’oportunitat d’ensenyar anglès amb la profunditat que avui dia es necessita… i per a això hi som nosaltres, el New York Institute, per ajudar en tot el que es pugui a tothom a millorar el nivell d’anglès a totes les edats, des dels més petits als més grans.

6. Què aconsellaries a la gent de 30 anys en amunt que han deixat aparcats els idiomes?

Doncs que mai és tard: sempre es pot començar. Aconsellaria a la gent més gran que vingués i a més a més aprendre un idioma és un magnífic exercici mental; com qui fa esport.

I els joves, que són la nostra especialitat ja saben que quan venen al New York Institute, aprenent molt, s’ho passen bé i milloren el seu nivell com mai abans. Som una escola familiar on cada alumne per a nosaltres és el més important del món i ens adaptem al màxim al que cada persona necessita i demana.

Estem avalats per la llarga experiència i amb un 99% d’estudiants que aproven l’examen amb molta nota.