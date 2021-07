Neus Lladó: “Volar és una aventura”

Entrevista a Neus Lladó Gambin, enginyera aeronàutica a Ultramàgic

Nascuda el 1986. D’Igualada. Soc enginyera aeronàutica. Casada i mare de bessons. M’apassiona el món dels globus i de l’espai des que tinc ús de la raó.

El nom Lladó a Igualada és sinònim d’un enamorat dels globus amb els quals ha anat als llocs més inversemblants. Com t’ha marcat que des de petita hagis sentit a parlar de les fites aconseguides com a pilot i com a empresari pel teu pare?

L’esperit aventurer, el meu pare sempre l’ha portat a la sang. I ens l’ha transmès molt a nosaltres també. L’hem viscut molt. Sobretot els valors que això suposa, marcar-se objectius, tirar endavant, ser molt actiu…

En el món que vivim, esport i lleure sembla que tindran més importància que en el passat. Com veieu el posicionament de la vostra empresa?

Esport i lleure és molt positiu per nosaltres i sobretot també el tema que la gent vol viure experiències. Al final, nosaltres som fabricants de globus que s’utilitzen la gran majoria per turisme i viure experiències i records.

I teniu molta competència?

Sí que en tenim, però a nivell mundial. El mercat del globus és petit. Aquí a Espanya no en tenim, perquè som l’única fàbrica. La nostra competència més directa seria una empresa que està al Regne Unit.

Quins són els vostres avantatges competitius?

Nosaltres destaquem per la qualitat i la innovació, clarament. Tenim un equip de set enginyers aeronàutics i sempre estem desenvolupant projectes nous d’I+D, així que intentem ser els pioners en aquest camp.

Hi ha molta innovació o es valora més la qualitat del producte?

Ambdues coses van agafades de la mà amb la mateixa importància.

Cada dia es veuen més globus pel cel en moltes comarques. Com veieu aquesta evolució?

Veiem aquesta evolució en augment, ja que cada dia hi ha més gent que vol viure experiències i com que volar en globus no té límit d’edat és una activitat que s’adapta a tothom. Sobretot ara després del confinament la gent té més ganes de fer activitats a l’aire lliure i volar en globus és ideal.

El festival de globus que es fa a Igualada sembla molt complert. Hi ha competició i també la possibilitat de veure globus especials. Hi ha molts llocs al món que ho facin?

Sí, es fan molts festivals a tot el món. Ara, per exemple, a finals de juliol es fa un festival a França on es concentren centenars de globus, entre 300 i 500. Se’n fan a molts llocs de festivals, que al final són com una atracció per a la gent que els va a veure; i per als pilots i per a les empreses ens és molt favorable. Es poden promocionar les marques als diferents festivals ja que la premsa també hi participa i dona veu aquest sector.

Hi ha fires de globus?

No, són festivals o són visites directes a clients però no fires. El que sí que hi ha són expositors dels fabricants en els festivals i allà també es pot vendre o donar a conèixer el teu producte.

Sentir-se com un ocell que es deixa portar pels vents i de tant en tant obrir l’aixeta del calefactor dona una sensació de control. Vosaltres que sortiu tan sovint, com viviu les sensacions de vol?

Volar em provoca dos sensacions oposades: tranquil·litat i adrenalina. Quan estàs volant t’oblides dels problemes, la sensació de pau que transmet i el contacte directe amb la natura t’omple d’energia positiva. La sensació d’adrenalina la visc en vols de campionats o en vols d’aventura

On et pots treure els estudis per pilotar un globus?

Aquí a Igualada som escola de vol aprovada a nivell europeu: necessites el títol de pilot i pots volar a qualsevol lloc d’Europa. Amb hores d’experiència pots tenir la titulació de comercial i per portar passatgers. Com més hores acumulades i amb vols d’instructor millor, és clar. Una mica com un pilot d’avió.

És car treure’s el títol? Quant temps és?

Es pot treure en un mes intensiu amb un cost de 7.000€, que inclou 16 hores de vol amb l’instructor. Tens un instructor per tu sol. De fet, ara hi ha una subvenció per dones del programa “Mujer y deporte” del Ministeri que paga la meitat del curs.

Què diríeu a qui encara no ha volat en globus?

Que ho provin. La sensació que un té no es pot comparar amb res.

I per fer perdre la por als qui encara no estiguin convençuts?

Hi ha gent que té vertigen o l’angoixen les alçades i pugen i no en tenen. El vol és molt tranquil i relaxant. És molt tranquil i estable.