«Neural Fashion AI, la revolució creativa per a les marques de moda»

Roser Bagó va començar a treballar a Neural Fashion AI des dels seus inicis, impulsant el projecte des de l’àrea de màrqueting. Un projecte apassionant que uneix dos grans mons, el de la tecnologia i la innovació i el de la moda. Neural Fashion AI és la primera plataforma dissenyada per la indústria de la moda que utilitza la Intel·ligència Artificial per ajudar a les marques i als diferents actors del sector a generar els seus continguts visuals per a les seves estratègies de màrqueting i els seus processos de creació. Aquest projecte neix de Raona, una companyia informàtica amb més de 20 anys d’experiència en el sector. La creació de continguts visuals en el món de la moda sempre ha necessitat molts recursos. Què aporta la vostra plataforma? Neural Fashion AI permet a les marques de moda, ja siguin grans o petites, estalviar costos i temps en la producció…

