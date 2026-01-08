Un article de
La neu, un rescat espectacular per Montserrat i l’home més vell de Catalunya, al repàs

Com cada dijous, us portem un repàs de les notícies més llegides a www.veuanoia.cat aquesta setmana.

Aquí hi trobareu des d’informació de servei, a successos, notícies de societatesportscultura i més informació d’Igualada l’Anoia.

Les notícies més llegides a La Veu de l’Anoia la setmana de l’1 al 8 de gener de 2026:

Causa problemes en sortir de la discoteca i acaba entre reixes per una ordre de detenció pendent

La Contra “No podem deixar als nostres fills un món pitjor que el que vam trobar”

Espectacular rescat d’una escaladora ferida en un braç a Montserrat

Els Reis de l’Orient podrien portar neu a l’Anoia

Joan Escudé, nascut a Capellades el 1916, és l’home més gran de Catalunya amb 110 anys

