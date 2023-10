Neix l’Associació AnoiaDown per ampliar el suport i l’atenció a la diversitat funcional

Un grup de famílies de Vilanova del Camí han creat l’Associació AnoiaDown per contribuir a complementar els serveis que reben les persones amb diversitat funcional. Ja han començat a fer algunes activitats per als associats i el diumenge 5 de novembre, a Can Papasseit, faran un dels primers actes públics oberts a la ciutadania per donar-se a conèixer.

AnoiaDown és una associació sense ànim de lucre que compta amb el suport i l’ajuda de Down Catalunya. La directiva la conformem tres sòcies: Erika Araya, la presidenta; Lorena Mallada, la vicepresidenta, i Luisa Martínez, tresorera, totes amb domicili a Vilanova del Camí. Com explica la presidenta, actualment estan treballant amb l’assessorament de la federació en aquestes primeres passes del camí.

Elles i les seves famílies han decidit unir forces per complementar el suport que reben les persones amb síndrome de Down en Àuria Fundació. L’objectiu, però, “és atendre totes les persones amb diversitat funcional intel·lectual que ho necessitin, no només a persones amb síndrome de Down”, com assegura la presidenta Erika Araya. Estan obertes, diu, a atendre “persones amb qualsevol altre diagnòstic de tipus intel·lectual i de qualsevol edat”.

No obstant això, volen incidir en la difusió informativa sobre la síndrome de Down perquè consideren que “és necessari actualitzar en la població en general les noves recerques que s’estan fent a Espanya i l’estranger sobre aquesta alteració genètica i, per consegüent, actualitzar el model d’atenció”.

Activitats fixes

De moment ja han iniciat l’activitat amb alguns tallers: un artístic i un altre d’activitats cognitives. En el primer, les mares ajuden als fills, filles o familiars a crear elements útils a través de la creació artística. Com explica Araya, han pintat dos llenços que utilitzaran en l’esdeveniment del pròxim diumenge 5 de novembre a Can Papasseit. “El taller està obert a tota la comunitat, per tant, si algun veí o veïna de Vilanova ens vol acompanyar, serà benvingut”, diu.

El segon taller és d’activitats cognitives per reforçar la memòria, atenció, comunicació, retenció, etc. Actualment, el dirigeix David Alamillo, graduat en integració social i veí de Vilanova de Camí. Funciona cada divendres en el Centre Cívic Barri de la Pau, de 18 a 19 hores.

Ball per la inclusió

I per presentar tota aquesta activitat a la població i donar-se a conèixer han organitzat el primer ball de la inclusió, diumenge que ve, 5 de novembre, a Can Papasseit, de 17 a 20 hores. El propòsit és oferir un espai d’oci i diversió a tothom, de manera inclusiva. És un acte obert a tota la població, però com afirma Araya “convidem a totes les persones amb síndrome de Down i les seves famílies que s’acostin perquè ens coneguem”.

Durant l’esdeveniment faran diferents sortejos, amb premis gentilesa dels comerços de Vilanova Comerç. A més, hi haurà un punt de venda de marxandatge i es podrà ballar una coreografia dirigida per Sara Ramos, d’Urban Essence Dance School.

Com explica Araya, la intenció és fer altres activitats solidàries “per recaptar fons i així poder continuar costejant els tallers i implementar noves activitats a curt termini”.