Neix la Xarxa de Negocis Cambra per fomentar la col·laboració empresarial i el creixement econòmic del territori

Promoure les sinergies entre el teixit empresarial, compartir oportunitats de negoci i impulsar les empreses, aquests són els objectius de la Xarxa de Negocis Cambra. El nou servei que ha presentat aquesta setmana la Cambra de l’Anoia per contribuir a crear una xarxa de contactes empresarials sòlida, distribuïda territorialment i representativa de tota l’estructura productiva.

En aquest sentit, la Xarxa de Negocis Cambra es tracta d’un espai empresarial que posa a disposició de l’empresariat local una eina que servirà per impulsar els seus negocis. Aquest espai s’ha dissenyat perquè els empresaris i empresàries creïn sinèrgies i estableixin ponts amb altres negocis de la zona, per així potenciar la seva rendibilitat i competitivitat al mercat.

Per fer-ho, la Cambra de l’Anoia ha creat un equip de treball a la seva àrea d’actuació, on s’hi representaran els diversos actors empresarials necessaris per generar oferta i donar resposta a la demanda del mercat. Els equips estan coordinats per un grup executiu que promou les interrelacions; col·labora en l’estudi dels negocis generats entre els membres; dinamitza l’entorn empresarial del territori de la Cambra de l’Anoia, i dona suport als membres perquè assoleixin els seus objectius.

La fita de la Xarxa de Negocis Cambra és que l’empresariat que s’hi adhereixi pugui incrementar fins a un 20% el seu negoci a l’any, segons l’activitat que representi. Per aquest motiu, els equips compten amb un seguit d’activitats promotores d’aliances entre els membres participants. En primer lloc, la xarxa compta amb reunions setmanals presencials d’1 hora i mitja on els membres intercanvien negocis i col·laboren conjuntament. A més, la comunitat també compta amb una aplicació pròpia, un entorn privat i exclusiu per als membres, per dinamitzar l’intercanvi de negocis. I per últim, i per crear sinèrgies amb altres membres del mateix sector d’altres xarxes territorials que les Cambres hagin posant en marxa, s’organitzaran esdeveniments sectorials.

D’aquesta forma la Cambra de l’Anoia intensifica la seva aposta pel territori posant en marxa una iniciativa que dinamitza el conjunt de l’economia local i contribueix al creixement i la competitivitat dels negocis del territori.

En aquest sentit, i per donar a conèixer el funcionament d’aquesta comunitat, la corporació ha creat un vídeo informatiu que explica els beneficis empresarials que obtenen els integrants de la Xarxa.