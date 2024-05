Neix a Calaf “Crims en Escena”

Els dies 1 i 2 de juny a Calaf es posarà en marxa Crims en Escena, un cicle de teatre dedicat al thriller i al gènere negre organitzat per l’Agrupació teatral Casal de Calaf.

Crims en Escena és un cicle de teatre dedicat al gènere negre que pretén proporcionar una programació diversificada d’actes culturals en diversos àmbits, tot posant el teatre com a element central i cohesionador.

Estrena teatral



El dissabte 1 de juny a les 19h, el Casal de Calaf obrirà les portes de la Sala Folch i Torres per acollir l’estrena de l’obra de teatre Aixecament d’un cadàver, una idea original de Miriam de Rosa, dirigida per Neus Quer i posada en escena per l’ATC de Calaf. Aquesta obra teatral ens endinsa en un món on els límits entre realitat i ficció es desdibuixen.

Gràcies a una posada en escena meticulosa, a la feina de direcció, així com a la col·laboració de professionals especialitzats en el tema central de l’obra, s’ha donat forma a una obra de teatre original i innovadora.

I és que, a més de poder gaudir del treball interpretatiu de prop de vint actors i actrius, que aporten frescor i autenticitat a la representació, també descobrirem els procediments que es duen a terme durant l’aixecament real d’un cadàver de la mà de quatre professionals que intervenen en aquesta diligència d’investigació.

La directora Neus Quer, amb una destacada trajectòria de més de 40 anys sobre els escenaris i tres dècades dirigint obres de teatre, lidera aquesta producció innovadora que combina una bona dosi d’humor i suspens amb l’objectiu de captivar i sorprendre el públic fins al desenllaç final.

Presentacions literàries



El diumenge 2 de juny, a les 12 del migdia, la Sala d’Exposicions del Casal de Calaf serà l’escenari de la presentació de dos llibres que complementen la temàtica del cicle “Crims en Escena”.

L’acte gratuït i obert a tot el públic serà conduït per Jaume Farrés Cobeta i comptarà amb la presència dels autors les obres presentades.

Xavier Álvarez Llaberia, parlarà sobre la seva novel·la El Confident, i Fàtima Llambrich presentarà Brots de Narcosocietat, una documentada crònica sobre el tràfic de drogues a Galícia, Catalunya i Gibraltar.

Per cloure aquesta primera edició del cicle Crims en Escena, brindarem amb una copa de vi negre, convidant a tots els assistents a celebrar aquesta experiència única amb nosaltres.

Un cicle amb esperit de continuïtat



La intenció de l’ATC Calaf és donar continuïtat a aquest cicle de thriller i gènere negre, amb la celebració de més edicions durant els anys següents, oferint així una experiència única als amants dels misteris i de les emocions fortes.

Us convidem a participar en un cap de setmana ple de cultura i intrigues. No us perdeu aquest esdeveniment emocionant i veniu a descobrir els secrets amagats a Calaf.