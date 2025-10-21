Neix l’Ateneu de Piera, un espai autogestionat

El passat 27 de setembre es va presentar l’Ateneu de Piera, un projecte impulsat per un grup de persones de la vila i dels barris que l’envolten amb l’afany de crear un espai de trobada transgeneracional i interseccional per compartir, aprendre i crear col·lectivament. A més, pretén reivindicar l’ateneu com a figura històrica de referència de moviments socials i lluites del passat i del present. També neix amb vocació de fomentar la cultura des d’un espai autogestionat i descentralitzat, tenint en compte la realitat del poble.
Per tal de començar a fer xarxa amb el conjunt del poble, durant els pròxims mesos s’han planificat un seguit d’activitats alineades amb les realitats socials que vivim recentment, tenint en compte eixos com ara l’antiracisme, la reivindicació del dret a l’habitatge i la defensa del col·lectiu LGTBI+. Es podrà seguir l’actualitat de l’Ateneu a les seves xarxes socials (@ateneudepiera).