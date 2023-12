“Nadal amb Vivaldi”, concert a la basílica de Santa Maria

Publicitat

Avui a les 8 del vespre, la basílica de Santa Maria d’Igualada acollirà el concert “Nadal amb Vivaldi”, un concert de Nadal que té com a eix principal el Magníficat de Vivaldi RV610 en Sol menor, a més a més de diverses peces nadalenques a càrrec dels diversos cors.

En el concert hi conflueixen més de 100 intèrprets pertanyents a quatre formacions corals: la Capella de la Tossa, l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt, el cor Ferran Sors de Sant Andreu de la Barca i la coral Vall Bardina de Gelida, dirigits per Frederic Prat i Albert Folch respectivament i acompanyats tots ells per l’orquestra Clàssica Catalana dirigida per David Andújar.

