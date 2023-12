Música per als pacients a l’Hospital

Publicitat

A l’UCI se sent tota l’estona el so dels monitors. Escoltar alguna cosa més i transformar-ho per uns minuts de música no té preu”. La directora d’atenció al ciutadà de l’Hospital d’Igualada explica així l’objectiu de l’última iniciativa del centre. Es tracta de portar la música a l’hospital “per humanitzar-lo”. Aquest dimecres, s’ha fet a l’UCI. Un espai on, segons la seva responsable, Montse Santacana, es respira molta tensió. “La gent es pensa que aquí es ve a morir i aquí es ve a viure. La música és vida”, ha subratllat. El que fa especial la iniciativa és que són els professionals els que porten la música als pacients. És el cas de l’Aina Serrallonga, anestesista de l’UCI i aquest dimecres, també, violinista.

L’Eva López és auxiliar d’infermeria i cantant. Tot i que sap la importància que té la música per a l’estat anímic d’una persona, mai abans s’havia atrevit a cantar als seus pacients. “Els poso música d’Internet si sé que els agrada, però res més”, ha explicat. Aquest dijous però, ha agafat el micròfon i els ha cantat en directe. Ho ha fet al costat de companys de feina: l’Aina Serrallonga, doctora i violinista, i l’Alfons Mula, administratiu i pianista.

Tots tres han protagonitzat un concert en un lloc insòlit: l’UCI on treballen. L’acte s’ha fet a la una del migdia, coincidint amb l’estona que els familiars dels pacients de l’UCI hi poden entrar. I el resultat ha estat “emocionant”. “És molt bonic”, ha explicat l’Àngel, que aquest dijous ha visitat un familiar acompanyat del seu fill.

El projecte neix de la mà de la direcció del centre i té voluntat de continuïtat. De fet, la responsable de l’UCI, Montse Santacana, ha explicat que, des que s’ha fet pública la iniciativa entre els treballadors, “han sortit un munt de professionals del centre que saben cantar o tocar algun instrument”.

L’objectiu de la iniciativa és la d’humanitzar el centre hospitalari i fer més agradable el pas de pacients i familiars per l’hospital.

A banda del concert d’aquest dijous i dins del mateix projecte, l’hospital també ha instal·lat de manera permanent un piano al vestíbul perquè tot aquell qui vulgui el pugui tocar.

