El Museu de la Pell celebra els 70 anys amb una gran festa en família

El Museu tanca els actes de celebració dels 70 anys d’història de la institució amb una festa d’aniversari de caràcter familiar i la inauguració d’un nou espai de rebuda als visitants i d’una botiga on es podran trobar peces fetes amb pell d’Igualada. El programa d’activitats previstes tindrà lloc al llarg de tot el matí de diumenge.

De les 11 a les 12:30 les famílies podran participar en tallers per elaborar decoracions de Nadal de pell. Aquests tallers es faran a la Nau de les Encavallades de Cal Boyer i aquests objectes nadalencs han estat dissenyats per les artesanes Eva Garcia d’Evegé Leather, Sandra Quílez de Nquart Leather i Mar Ribaudí. El Leather Cluster Barcelona ha cedit les pells per la realització d’aquests tallers. L’activitat, que està pensada per a infants a partir de 5 anys, és gratuïta i no cal inscripció prèvia per participar-hi.

A les 12:30 arribarà el Tonet Blanquer que serà l’amfitrió de la Festa, amb la seva família, la Conxita Teixidora i els gegantons Pia i Tomeu. Sortiran de la casa de la Festa i, acompanyats dels Grallers d’Igualada, ballaran la música dels Anys i anys, per molts anys. Rufus el Traginer descobrirà el pastís d’aniversari i tots els assistents podran bufar les espelmes per desitjar molts anys d’activitat al Museu i regalarà un petit record de pell a tots els assistents. La festa d’aniversari és una col·laboració amb Dessota i els Grallers d’Igualada.

Durant tot el matí hi haurà portes obertes, i tothom qui vulgui podrà visitar de forma gratuïta els diferents espais museístics de Cal Boyer.

A les 13 h es farà l’acte d’inauguració amb les autoritats del nou espai de rebuda de visitants de Cal Boyer i la botiga del Museu que estarà especialitzada en la venta de peces de pell fabricada a Igualada, elaborades per artesans i artesanes locals. La botiga comptarà amb l’espai La Llançadora, una vitrina on s’hi faran exposicions temporals de petit format.

Finalment es tancarà l’acte amb un aperitiu popular a les 13:30 a l’Espai Cub de la Nau de les Encavallades.