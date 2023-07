Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple a Igualada i altres pobles de la comarca

Aquest diumenge 9 de juliol es celebra el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una campanya per recaptar fons per a la investigacio d’aquesta malaltia que actualment no té cura i que a Catalunya hi ha unes 9.000 persones afectades, així com també fer-la visible i ajudar als afectats i donar suport a les famílies, campanya que organitza i promou la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple) i que aquest any es celebra la 30a edició. Per animar a la gent a anar a les piscines aquest diumenge, des de la FEM Anoia s’ha difós un vídeo amb el pallasso Tortell Poltrona com a protagonista

L’Associació Esclerosi Múltiple de l’Anoia donarà suport a aquesta campanya gestionant vuit piscines de la comarca: a Igualada la del Molí Nou i la del Infinit, la de Vilanova del Camí, la d’Òdena, la de Santa Margarida de Montbui, la de la Pobla de Claramunt, la de la Torre i la de la Llacuna. En aquestes piscines entre les 10 del matí i les 2 del migdia es podrà col·laborar comprant el marxandatge d’aquesta 30a edició: tovalloles, samarretes bosses, necessers, cantimplores… i com acte principal, a les 12 h. es farà un salt a l’aigua tots plegats,. També en algunes piscines hi haurà diverses activitats, com per exemple al Molí Nou, a l’Infinit i a Montbui es farà una exhibició de les nedadores de natació sincronitzada i a l’Infinit hi haurà l’actuació del grup Jazz t’has Mullat.

Montbui es mullarà per l’esclerosi múltiple diumenge

Aprofitant la jornada de banys de la piscina d’estiu de Montbui, es durà a terme el tradicional bany solidari “Mulla’t per l’esclerosi múltiple”.

Durant la matinal hi haurà animació musical, i, també, a partir de les 12 del migdia, es farà una exhibició de natació sincronitzada amb la col·laboració de l’Anoia Club Gimnàstic. A dos quarts d’una del migdia tindrà lloc la gran remullada col·lectiva a la piscina, un autèntic símbol d’aquesta activitat. Organitzen el “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina de Montbui la regidoria de Salut de l’Ajuntament montbuienc, amb el suport de la Associació Esclerosi Múltiple Anoia-Fundació Esclerosi Múltiple, Enric Brunet, responsable de la gestió de la piscina i l’Anoia Club Gimnàstic.

Jorba, la Llacuna i Vallbona també participen de la jornada

A Jorba, Vallbona d’Anoia i La Llacuna, com és tradicional, no hi faltarà la capbussada solidària, a les 12h, l’acció principal de la campanya, quan tothom es tira a la piscina.

“Mulla’t per l’esclerosi múltiple” és la campanya anual més important de la Fundació Esclerosi Múltiple que té l’objectiu de conscienciar la població sobre aquesta malaltia i recaptar fons per la recerca de l’esclerosi múltiple.