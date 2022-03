Moviment d’Acció Femenista Anoia convoca una manifestació aquest dimarts a la tarda

Moviment d’Acció Feminista Anoia és una assemblea feminista no mixta que té per objectiu aglutinar tot el teixit feminista d’Igualada, per fer front a la violència masclista i cisheteropatriarcal des d’unes bases comunes que representin la diversitat de la societat.

Partim de la interseccionalitat per poder treballar des d’una perspectiva que tingui en compte que les opressions s’interrelacionen de diferent manera. Hem de fer una crítica contundent al feminisme hegemònic, ja que només podem transformar la societat en què vivim al costat de les trans, les lesbianes i les bisexuals, les racialitzades i les migrades; les discapacitades i neurodivergents; les precàries i les treballadores sexuals; les joves i les grans. La nostra ha de ser una lluita col·lectiva, lluny d’objectius individuals i parcials.

Apostem per un feminisme anticapitalista davant la necessitat d’abordar i superar un sistema que fa que la llibertat i l’empoderament siguin inaccessibles per a la gran majoria de dones. És per això que la lluita feminista ha d’aspirar a una transformació social profunda. Volem l’alliberament davant de tota opressió; així doncs, rebutgem qualsevol forma de lluita que no ens tingui en compte a totes. De la mateixa manera, no pot ser cap altre que un feminisme de classe que se centri en transformar les condicions de vida de totes.

Ens trobem en un escenari d’augment de les violències i empitjorament de les condicions materials de vida de les dones. Aquesta situació desemboca en un augment del feixisme, de la precarització de sectors laborals altament feminitzats, de retallades als serveis públics, d’atur juvenil i feminització de la pobresa a escala internacional. Parlem també de desnonaments a famílies senceres, la privació d’un accés digne a l’habitatge i la institucionalització i instrumentalització del feminisme.

El passat 25N, en motiu del Dia internacional per l’eliminació de la violència contra les dones, vam organitzar una marxa de torxes sota el lema “organitzem l’autodefensa”, aplegant a més d’un centenar de dones alçant la veu contra el patriarcat i la violència que exerceix contra nosaltres.

Per plantar cara al present i al futur que se’ns ofereix, apostem per l’autoorganització, la mobilització i l’acció directa. Així doncs, animem al conjunt de dones i identitats dissidents a participar d’espais feministes autoorganitzats.

Aquest proper 8 de març tenim una altra jornada de lluita i l’oportunitat de continuar assenyalant les contradiccions del sistema vigent i la repressió al moviment feminista. El Moviment d’Acció Feminista Anoia convoca al conjunt de dones i identitats dissidents (homes no) a la manifestació que tindrà inici al Mercat de la Masuca a les 18:30h. Prèviament es farà un taller de pancartes al CSA Delícies a les 17:00h.

Aquest 8M, ens trobem al Mercat de la Masuca a les 18:30h. Ràbia feminista contra tota opressió!