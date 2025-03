“Motel d’insectes”, de Kali Teatre, a la Casa del Teatre Nu

Kali Teatre presenta el seu nou espectacle, Motel d’insectes. Han estat aquests últims dies fent residència de creació artística a La Casa del Teatre Nu, i aquest cap de setmana estrenaran l’espectacle.

Per a Kali, els insectes són peculiars, diferents, i no els entenem. Tots ells troben refugi al Motel, un espai on poden ser ells mateixos sense judicis, un espai on tothom és benvingut. És un lloc on compartir, riure, plorar i fins i tot discutir, on aprenen a acceptar-se a si mateixos i als altres. Un lloc segur. Amb total llibertat, creen un món únic, ple d’amor, tolerància i respecte. I junts descobriran que, gràcies a les seves peculiaritats, poden arribar a… salvar el món!

Motel d’Insectes és una faula plena d’humor, tendresa i emocions, que celebra la diversitat i trenca l’estigma i el tabú dels trastorns mentals i les etiquetes.

Horaris i venda d’entrades

Els horaris de les funcions són dissabte 29 a les 17 h i a les 19 h, i diumenge 30 a les 12 h.

Cal reservar plaça enviant un mail a teatrenu@teatrenu.com, enviant un whatsapp al 677 51 96 25 o bé adquirir les entrades a través de la web.