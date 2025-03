La Mostra PRO Catalan Arts reunirà a Igualada un miler de professionals vinguts d’arreu

La 36a Mostra Igualada promourà un any més la Mostra PRO Catalan Arts, l’espai relacional i de negoci per als professionals acreditats. La Llotja, ubicada al primer pis del Museu de la Pell, serà l’escenari de diverses activitats d’interès per al del sector de les arts escèniques per a tots els públics, com taules rodones i presentacions. Per potenciar la trobada i la interacció entre companyies, programadors i altres professionals, la programació baixarà la intensitat d’espectacles el dijous 3 i el divendres 4 entre les 11 h i les 13 h.

La Mostra PRO Catalan Arts és un espai creat per afavorir la connexió, les trobades informals i el debat entre professionals. Comptarà amb la participació de creadors i experts catalans i de diferents punts de l’estat, així com una trentena de professionals internacionals procedents del Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Països Baixos, Lituània, Suècia, Singapur, Canadà, Portugal, França, Itàlia, Alemanya, Bèlgica i Xile.

La programació PRO

La Mostra PRO Catalan Arts comptarà amb una desena d’activitats des del dijous 3 fins al dissabte 5 d’abril.

Un dels moments destacats serà el “Vermut PRO” acompanyat de vi cortesia de Denominació d’Origen Catalunya, que es farà diàriament per afavorir la interacció entre els participants. I per a tots aquells professionals que assisteixen per primera vegada a la Fira, al llarg dels tres dies podran participar en el Primer cafè a la Mostra, una trobada informal amb l’acompanyadora PRO Margarida Troguet, que els assessorarà per treure el màxim profit a l’altura de Mostra Igualada. També es comptarà amb la figura del FacilitaPRO COFAE, Bernat Ferrer, que ajudarà a connectar professionals i afavorir nous contactes entre companyies, programadors i altres agents del sector.

El dijous 3 d’abril, el primer dia de la Fira, començarà amb una taula rodona sobre cultura i educació, conduïda i moderada per Cristina Alonso, i es realitzaran presentacions de programadors internacionals i estatals. La programació de la jornada continuarà amb la inauguració institucional de La Llotja i acabarà amb la presentació de l’estudi “L’activitat escènica per a escolars a Catalunya” a càrrec del CoNCA i la TTP, on s’exposaran els resultats del treball i es discutiran les tendències i reptes de les arts escèniques en l’educació.

El divendres 4 d’abril tindrà lloc la trobada de col·lectius de joves vinculats a les arts escèniques, on els futurs professionals del sector podran establir vincles i compartir experiències. La programació PRO continuarà amb l’activitat “ConnectArt”, una trobada per presentar projectes artístics a programadors internacionals, estatals i catalans, i també inclourà presentacions de programadors internacionals i estatals. Per últim, es donaran a conèixer als professionals els projectes “TELE: Teatro en la Educación” de la Fundación Teatro a Mil (Xile), la Méche Courte, un nou festival d’arts escèniques del Quebec, i el Programa PLATEA, organitzat per l’INAEM, que dona suport a les temporades estables d’arts escèniques.

El dia tancarà amb un Taller COFAE, interactiu i participatiu, a càrrec de l’acompanyadora PRO Margarida Troguet per compartir experiències, resoldre dubtes i aprendre estratègies per aprofitar al màxim la Mostra.

L’última jornada de la Mostra PRO Catalan Arts se celebrarà dissabte 5, que començarà amb una sessió dedicada a les eines per a la creació i professionalització. L’AADPC presentarà les mesures que du a terme dins del Pla d’Impuls al Teatre 2023-2026, centrades en la professionalització i el suport a la creació artística; i es presentarà l’entitat Xarxaprod, la xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya que actua tant a nivell nacional, estatal i internacional.

La 36a Mostra Igualada referma el seu paper com a punt de trobada de les arts escèniques per a tots els públics, fent valdre la creativitat, el compromís i la innovació en el sector teatral. Les inscripcions virtuals van tancar el 21 de març, però els professionals podran realitzar la seva acreditació directament a La Llotja durant els dies de la fira. A la secció de professionals del web de la Mostra es detallen tots els avantatges d’acreditar-se a la Fira, com per exemple invitacions i reduccions en el preu de les entrades, accés a l’espai virtual exclusiu per a professionals o inclusió de les dades de l’entitat al llistat de professionals.