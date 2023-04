Mostra Igualada tanca la 34a edició amb 15.000 espectadors i més de 800 professionals acreditats

Ahir, diumenge 2 d’abril, acabava la 34a Mostra Igualada, fira d’espectacles infantils i juvenils, que ha tingut lloc del 30 de març al 2 d’abril. Una 34a edició que ha recuperat els espectacles de carrer i ha comptat amb una gran participació i assistència de professionals a la Mostra PRO Catalan Arts.

La Mostra ha arribat a les 8.000 localitats venudes assolint el 80% d’ocupació de l’aforament dels espectacles de pagament. Pel que fa als espectacle de carrer, s’ha comptat amb l’assistència d’uns 7.000 espectadors, assolint la xifra total de 15.000 espectadors assistents a la Mostra d’enguany.

Mostra Igualada ha comptat amb 30 companyies i 68 funcions. D’aquestes companyies, 21 són de Catalunya, 7 de la resta de l’Estat i 2 d’internacionals. Dels 30 espectacles programats, s’han representat 5 estrenes absolutes i 3 a Catalunya. La 34a edició s’ha desplegat en 12 espais de la ciutat, dels quals s’han recuperat escenaris a l’aire lliure com la Plaça de l’Ajuntament, la Plaça de Cal Font o el Parc Central.

Enguany la Fira ha acreditat més de 800 professionals de prop de 400 entitats. Mostra PRO Catalan Arts, amb l’espai La Llotja com a epicentre de la fira professional, ha organitzat una dotzena d’activitats per fomentar una relació més propera entre companyies i programadors, com per exemple la sessió dinamitzada pel col·lectiu L’Última Merda que ha comptat amb la participació de 130 professionals del sector. També s’ha impulsat amb èxit un espai de benvinguda per a aquells professionals que assistien per primera vegada a la fira, la presentació de diversos espais de creació d’arreu del país, o una jornada orientada a tècnics municipals de programació. Mostra PRO Catalan Arts ha comptat amb l’assistència de prop de trenta programadors d’arreu de l’estat i també de la Xina, Regne Unit, Irlanda, Dinamarca, Bèlgica, Itàlia, França i Alemanya.

La 35a edició de la Mostra Igualada tindrà lloc de l’11 al 14 d’abril del 2024.