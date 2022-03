Mostra Igualada reprèn la normalitat i celebrarà la 33a edició de manera presencial

Del 31 de març al 3 d’abril se celebrarà la 33a Mostra Igualada, la fira de referència de les arts escèniques per a tots els públics de Catalunya. Després d’una edició passada excepcional en format híbrid, presencial i en línia, la Mostra prepara una 33a edició que torna a la presencialitat total i aposta per una programació 360º per a tots els públics i d’un gran ampli ventall de disciplines artístiques (teatre, dansa, circ i clown, música, titelles, instal·lacions), amb una mirada oberta i crítica al món. Com a Fira, és el punt de trobada anual dels professionals del sector amb una Llotja, situada de nou al Museu de la Pell, i activitats adreçades a companyies i programadors per proveir les programacions familiars d’arreu del territori català i facilitar l’accés als circuits estatals i internacionals.

La 33a Mostra Igualada en xifres

Enguany la Mostra Igualada ha rebut 702 sol·licituds de companyies, de les quals, la direcció artística n’ha seleccionat 47. Durant 4 dies es podran veure un total de 103 funcions. D’aquestes companyies, 32 són de Catalunya i 14 de la resta de l’Estat. Dels 47 espectacles que es podran veure, hi haurà 10 estrenes absolutes. Mostra Igualada tindrà 14 espais d’actuació amb un aforament limitat.

La programació

Mostra Igualada vol defugir de classificacions d’espectacles per grups d’edat concrets i, enguany, no proposa itineraris però sí les edats recomanades de cada espectacle perquè el públic el pugui gaudir al màxim. Enguany les propostes se centren en disciplines com el teatre, música, titelles, circ i clown, dansa i instal·lacions, i algunes d’elles aposten pel diàleg multidisciplinar, les noves dramatúrgies i fins i tot, elements multimèdia. Les temàtiques són variades: la natura, la família, les emocions, l’amistat, la descoberta o la salut mental.

La programació teatral compta amb espectacles com Univers d’Engruna Teatre, una experiència sensorial per la primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment; M.A.R.E. de La Romancera Teatre, un espectacle musical i de teatre d’objectes per a la primera infància i les seves famílies, amb música de Mozart; Bajau de Ponten Pie, una fantasia visual amb la recerca sobre l’element aigua com un intèrpret més en escena; Cu-cu dels valencians Bambalina Teatre Practicable, una proposta de teatre d’objectes sobre la importància de riure’s d’un mateix; Jojo de Companyia Ytuquepintas, poesia visual de l’art amb sorra i del relat musical sobre l’ecosistema i el seu fràgil equilibri; La Llàntia Meravellosa de Festuc Teatre, un espectacle que ens parla dels desitjos, de l’acceptació i de l’amor que és capaç de vèncer les dificultats que ens presenta la vida; Ella balla a càrrec de les formenterenques MoskitasMuertas, una història sobre les fortaleses que s’amaguen dins de cada infant; Lua de la cia de madrilenya Voilà Producciones, un espectacle familiar que encén la bellesa que amaga la foscor; Amazones i Demèter, la segona i tercera part de la sèrie Olympus Kids, un projecte de teatre d’objectes i multimèdia basat en una visió crítica i disruptiva dels mites grecs de la mà de l’Agrupación Señor Serrano i Per què balla en Jan Petit? de Cia. Teatre de l’Aurora, la fascinant història d’una revolta feta cançó.

La programació teatral de la Mostra inclourà algunes adaptacions de clàssics i novel·les: UИ vestit nou per a l’emperador de La Pera Llimonera; Tarzán dels bascos Mar-Mar Teatro; ¿Cuándo viene Samuel? dels castellanomanxecs Ultramarinos de Lucas, inspirada en Tot esperant Godot de Samuel Beckett; Quanta, quanta guerra… de Farrés Brothers i cia, la versió teatral de la novel·la de Mercè Rodoreda; Soc una nou de Zum-Zum Teatre, l’entranyable història d’un nen refugiat extreta del conte homònim de Beatriz Osés i Hanle dels valencians Leamok, una versió lliure del clàssic de Shakespeare adreçada al públic jove on combinen la cultura d’internet, la urbana i la japonesa.

Les instal·lacions també tenen una mirada 360º. Un format que cada vegada pren més força amb propostes de qualitat i immersives. La 33a edició acollirà mitja dotzena d’experiències perquè el públic pugui viure-les des de dins: El passatge dels records de Companyia Minimons, un espectacle sensorial en format recorregut on les famílies seran les protagonistes de l’experiència; La Caixeta a càrrec d’Holoqué, un viatge explicat amb hologrames i vídeo mapping de dues ballarines dins d’una capsa de música gegant; Bulb&Me de Múcab Dans, una instal·lació visual, poètica, interactiva i participativa que es complementa també amb un espectacle homònim; Biblioteca de la Curiositat Infinita a càrrec de Marga Socias, un espai on cada llibre ens convida a un univers fascinant; A pie del valencià Jose Antonio Portillo, un robot, amb forma de cervell, que explica als joves la dificultat de viure la maternitat i la paternitat, i Secrets de Tombs Creatius, una proposta on l’artesania i la tecnologia es combinen per oferir una experiència personalitzada, intensa i intransferible.

Titelles i música

Pel que fa als espectacles de titelles, Igualada acollirà Miranius. L’aventura d’habitar el món de la companyia De_paper, una gran aventura musical entre les bestioles del bosc i els humans; Las Cotton a càrrec de la companyia basca Anita Maravillas, un viatge a través de les emocions d’una família que busca noves oportunitats i Sota sola de Ka Teatre, un espectacle sobre la importància de donar valor a les petites coses del dia a dia.

La música també és un gènere rellevant a Mostra Igualada. En aquesta edició es podrà veure Musicals pels més menuts de Pels Més Menuts, un viatge en l’imaginari del món dels musicals del teatre i el cinema, i Rikus i els Cromàtics a càrrec de Rikus Animació Familiar, una proposta que plena de bon humor i bona música per fer que la Terra torni a brillar. A més, també hi ha espectacles que incorporen la música en la seva dramatúrgia, com és el cas de Tarzán, Hanle o Miranius. L’aventura d’habitar el món, entre d’altres.

En el terreny de la dansa, a la 33a edició s’hi podrà veure Imperfect de la Companyia de Comediants La Baldufa un espectacle co-creat i sota la direcció de Sol Picó, on tres cossos imperfectes decideixen superar els seus límits experimentant amb el moviment; Cometa de Roser López Espinosa, una aventura galàctica per a redescobrir la força de la gravetat, el joc i la imaginació, i Filar d’Antonella D’Ascenzi, una peça de dansa contemporània i poesia visual que parla sobre el poder de la relació entre cossos i objectes.

Altres propostes: el circ i el clown

D’entre les propostes de clown i circ hi destaquen Petit Univers de Marcel Gros, un espectacle molt personal i transferible amb el qual el manresà celebra 40 anys als escenaris; Els viatges de Bowa de la madrilenya La Gata Japonesa, circ poètic i multidisciplinari per a tots els públics amb una cuidada posada en escena; Sabates Vermelles de Cia Sifó, una proposta que combina circ, teatre i dansa sobre la importància de ser sincer amb un mateix; Potser no hi ha final de Circ Pistolet, un gran viatge delirant a ritme de rock, amb acrobàcies sobre taula, verticals, mini-bàscula i equilibris de mans a mans en duo i trio; Herència de La Industrial Teatrera, un espectacle en clau de clown que convida a la reflexió sobre el món en què vivim i el que volem deixar; Dis_Order de Pere Hosta, un espectacle de carrer sobre la poètica del desordre i riure del quotidià; Gregaris de Soon Circus Company, un espectacle de suar, tendre i divertit sobre el costat més humà de l’esport per parlar de l’amistat; Suspensión dels madrilenys Nueveuno Circo, cinc homes a l’escenari amb una proposta que revoluciona el circ contemporani i el malabar i Lume de Cia Du’K’tO, una peça que es mou entre la fantasia i el món terrenal que juga amb llums, ombres, textures i colors.

A banda de Hanle, els joves podran gaudir d’espectacles com [ The Frame ] d’Eléctrico 28, un exercici dràstic al carrer que proposa plantar-se davant del transcórrer urbà per observar-lo; Intempèrie d’EYE2030 i Téntol, un espectacle multiformat co-creat per joves que fabulen un altre futur possible des del cor d’Europa; Ama de la cia basca Marie de Jongh, una història de super-anti-herois del quotidià; NUA (Radiografia d’un trastorn) de Flyhard Produccions / Sala Flyhard, un espectacle que parla dels trastorns alimentaris i la imposició de la bellesa normativa interpretat per l’actriu Ann Perelló; CR#SH (tothom pot caure) de Cia Mea Culpa, una proposta fresca, humorística i vitalista que pretén explicar la problemàtica de la salut mental als adolescents; La revolució de les 4 idees a càrrec de Dúo Fàcil, una obra per lluitar contra l’impossible per deixar de ser invisibles on tres repartidors de menjar a domicili decideixen escenificar una farsa que exposa les desigualtats socials i Iaia de Mambo Project, una experiència immersiva a partir de testimonis reals de diferents iaies captats en videotrucada.

Mostra PRO Catalans Arts

La 33a edició recupera la Llotja professional de manera presencial al Museu de la Pell per a les trobades dels diferents agents del sector. Els migdies del dijous 31 de març al dissabte 2 d’abril no hi haurà programació d’espectacles per tal que companyies, programadors, i altres professionals es puguin trobar a la Llotja, un espai redissenyat per fomentar la relació, les reunions, les trobades informals, i el debat.

Amb la voluntat d’escoltar i conèixer els interessos del públic jove, Mostra PRO Catalan Arts organitza una Kitchen Table, una dinàmica de debat innovadora que pretén donar veu a diferents públics sobre una temàtica concreta. En aquest cas, comptarà amb la presència de diferents membres del grup de participació Mostra Jove i altres joves de la comarca, per conèixer els seus interessos en les arts escèniques.

Mostra Igualada conjuntament amb l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics de Catalunya (TTP) impulsen un Programa de mentoria entre companyies que enguany participen per primera vegada a la Mostra i companyies experimentades del sector, que estan vinculades amb la TTP. Aquest apadrinament pretén, a partir de la vinculació, un suport per a aquelles companyies novelles o en fase inicial a l’hora de participar en una fira, que puguin desenvolupar la seva activitat de manera més òptima i efectiva. A part també d’impulsar la creació de sinergies i augmentar el teixit de col·laboració entre companyies del sector.

La programació PRO també acollirà la Presentació de projectes d’espectacles infantils en fase de preproducció i un debat sobre Com catalogar per edats els espectacles?, entre d’altres activitats.