Els Mossos investiguen si altercats en un restaurant de La Torre, i l’incendi d’aquest mateix hores més tard està relacionat

Els Mossos d’Esquadra estan investigant si dos fets teòricament aïllats podrien estar relacionats. El migdia de dissabte 25 d’octubre, vora les 13 h, la policia catalana va ser alertada que hi havia dos clients d’un restaurant a les Pinedes de l’Armengol, a la Torre de Claramunt, increpant i amenaçant al propietari de l’establiment. L’ARRO es va presentar al lloc dels fets i van demanar als homes que marxessin del lloc. Al cap d’una estona i en veure que els homes s’havien tornat a presentar al restaurant, van acabar detinguts per resistència a l’autoritat, violació de domicili, amenaces i lesions lleus per haver-li donat una bufetada al propietari.
La matinada de diumenge 26 d’octubre, a les 00 h de la nit, els Bombers reben l’avís que s’està cremant la façana exterior i una porta d’aquest restaurant. En el moment dels fets, l’establiment no estava obert, i per tant no hi havia persones a dins.
Arran de la proximitat entre els dos fets, els Mossos investiguen si podrien estar relacionats. Segons fonts consultades per La Veu de l’Anoia, per ara no tenen més informació, ja que la investigació segueix en curs.