Els Mossos l’enxampen llençant una bossa per la finestra del cotxe, i acaba detingut per dur 116 grams de marihuana

El passat dissabte 27 de setembre, els Mossos d’Esquadra van detenir a un home de trenta-tres anys per un delicte contra la salut pública, i en van denunciar administrativament a un altre per donar positiu al control de drogues i alcoholèmia.
Els fets van succeir al punt quilomètric 41,6 de la carretera C-1412a, als Prats del Rei, quan una patrulla de trànsit de Mossos va fer senyals a un vehicle perquè s’aturés. En aquell moment, els agents van observar que un ocupant del turisme llençava una bossa de plàstic per la finestra, una bossa plena de marihuana. La policia catalana va escorcollar el vehicle i hi va trobar una altra bossa de plàstic al seient posterior dret, que sumat amb la que s’havia llençat per la finestra equivalia a 116 grams de cànnabis.
Per aquest motiu, detenen a l’home que ha llençat la bossa de marihuana per la finestra, per un delicte contra la salut pública, i denuncien administrativament al conductor del cotxe per donar positiu al control d’alcoholèmia i drogues.