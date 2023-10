“Moriu-vos”, una producció del Teatre de l’Aurora i Cultura i Conflicte, guardonada als Premis Teatre Barcelona

Moriu-vos, la darrera producció del Teatre de l’Aurora i Cultura i Conflicte, ha estat guardonada amb el Premi al Millor Espectacle Escena Híbrida als Premis Teatre Barcelona 2022-2023, guardons que reconeixen els millors espectacles i professionals de la temporada teatral 2022-2023 en 20 categories diferents.

L’espectacle, escrit per Anna Maria Ricart, amb coreografia de Sol Picó i direcció de Joan Arqué, i amb set grans intèrprets a l’escenari encapçalats per l’actriu Imma Colomer, parla de la vellesa, de la soledat, el deteriorament físic i el sentiment d’inutilitat, enfront de la rebel·lia, la memòria, la fantasia i els records. El muntatge recorre escenes que confronta una societat cada vegada més envellida, però on tot allò que és vell i que és memòria, no hi té cabuda. Des de la soledat i l’aïllament fins a la infantilització de la vellesa, però amb una intenció poètica i irònica alhora.

La producció, estrenada al Festival Temporada Alta al novembre de 2022 i després de fer temporada al Teatre Nacional de Catalunya, arriba ara fins a Madrid amb la versió traduïda al castellà Moríos. L’obra farà estada al Teatro de la Abadía de l’11 al 21 de gener de 2024. Per més informació sobre la venda d’entrades es pot consultar la pàgina web del teatre www.teatroabadia.com.