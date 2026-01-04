Mor als 91 anys el periodista igualadí Joan Armengol

Aquest matí ha mort el periodista Joan Armengol als 91 anys. El proper diumenge 11 de gener a les 12 h, s’oferirà una missa a la Parròquia de la Sagrada Família d’Igualada. Per voluntat del difunt les exèquies seran en l’estricta intimitat.
És considerat un dels professionals més prolífics i destacats de la història de la radiodifusió i la televisió a Catalunya i a Espanya. Amb una trajectòria de més de sis dècades, Armengol deixa un llegat excepcional, amb prop de 60.000 entrevistes a personalitats de tots els àmbits de la vida pública, cultural, artística, esportiva i política.
Des de ben jove va mostrar interès per la comunicació. Als 15 anys ja s’inicià en el món de la ràdio a Radio Juventud de Igualada, emissora on el 22 de gener de 1950 va pronunciar les paraules inaugurals de la seva primera emissió oficial. A finals dels anys cinquanta entrà a Ràdio Barcelona, on va arribar a rellevar figures tan populars com Boby Deglané, i posteriorment va treballar a Ràdio Nacional d’Espanya.
L’any 1971 s’incorporà a Televisió Espanyola, on fou adjunt de direcció dels serveis informatius. Al llarg de la seva carrera va entrevistar figures cabdals del segle XX: des de Pau Casals, Herbert von Karajan o Ravi Shankar, fins a The Beatles, Josep Tarradellas, Franco, Gabirel Garcia Marquez, Gorbatxov, Rainiero de Monaco, Adolfo Suárez, Fidel Castro, Richard Nixon, Joan de Borbó o el rei Joan Carles, Grace Kelly, Vittorio Gassman, Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale, Cantinflas, Kirk Douglas, Salvador Dalí, Josep Pla, Orson Welles, George Sanders.
La seva tasca ha estat reconeguda amb nombrosos guardons, entre els quals destaquen el Premi Ondas, el Premi Nacional de Ràdio, el Premi Ciutat de Barcelona, l’Antena d’Or, l’Óscar de la Comunicació, el Premi d’Honor Ciutat d’Igualada,i la Menció d’Honor de Ràdio Associació.