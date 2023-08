Mor als 66 anys Albert Puyol, un dels millors experts en moda del país

Al 66 anys ens ha deixat de manera sobtada Albert Puyol Pineda, un dels millors experts en moda del país. Havia treballat al grup Agrolimen i va ser responsable de màrqueting a l’empresa Vives Vidal, on va desenvolupar la imatge de marca del Push-up de Gemma i del rellançament de Belcor. També va ser director a Women’s Secrets i President a Loewe.

Més endavant va encetar una etapa com a consultor, on d’entre altres empreses va col·laborar en el creixement de marques com TCN, Parfois i Brownie. El seu caràcter reflexiu i inquiet el portà a explorar les simetries entre el luxe i la comercialització del producte en les botigues. Era una persona impacient en la cerca constant de la perfecció. Exigent i empàtic, sabia motivar i donar confiança a les persones del seu equip. Descansi en pau.