Montserrat Torrent, la dama de l’orgue, enceta el Festival de Capellades

La sisena edició del Festival d’Orgue de Capellades va començat aquest passat diumenge a Capellades amb la dama de l’orgue, Montserrat Torrent.

En una actuació fantàstica que va agradar molt el públic assistent, es va repassar durant una hora obres de Joan Cabanilles, Johann Sebastian Bach, Schumann i Jehan Alain.

Abans del concert va intervenir el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Capellades, Àngel Soteras, qui va destacar com “hem demostrat amb moltes actuacions que per a Capellades la cultura és realment essencial, i que cal fer-la segura. Amb aquesta idea destinem els recursos necessaris per programar cultura de forma estable i continuada. I no ho fem principalment pels músics i artistes en general -que també- sinó sobretot per tots nosaltres, per poder continuar gaudint de la cultura en directe.”

Tot seguit va intervenir en representació dels Amics de l’Orgue, Isidre Romeu, qui va glossar la trajectòria de Montserrat Torrent de manera rigorosa i alhora entranyable. Finalment, en un gest que ell mateix va dir que no havia fet mai abans i que difícilment tornaria a repetir va demanar al públic assistent que rebés dempeus, amb una calorosa ovació, la dama de l’orgue.

Després dels aplaudiments del públic, va intervenir Montserrat Torrent, qui va dedicar l’actuació a la gent gran, “al llarg d’aquesta pandèmia som un col·lectiu que ha patit molt i sovint se’ns ha apartat com si no poguéssim fer res. Avui, vull reivindicar-nos, demostrar que podem continuar aportant coses a la societat”.