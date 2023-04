Montserrat Costa Castelltort escriu un llibre que recupera els orígens de Castellolí a partir de les rajoles de les cases

El proper 23 d’abril, durant la diada de Sant jordi, es presentarà el llibre ‘Castellolí. Rajoles amb història’, de la professora Montserrat Costa Castelltort. Un estudi que recull els orígens del nucli urbà del municipi a partir d’un minuciós estudi de les rajoles dels sobrenoms que es troben a les façanes de les llars del poble.

L’obra, en la que hi ha col·laborat bona part dels veïns i veïnes de Castellolí, recull 73 rajoles i té diferents nivells de lectura. El primer, el sobrenom de la casa i l’explicació del dibuix acompanyat de les fotografies de la rajola i la façana de la casa – fetes per Miriam Moya Larriba –. Els lectors també podran trobar en aquest llibre fets remarcables que han passat durant la història del poble, fotografies antigues, maneres de viure i anècdotes del Castellolí contemporani. Per últim, ‘Castellolí. Rajoles amb història’ també ofereix la genealogia de cada casa estudiada que, en el seu conjunt, esdevé una genealogia col·lectiva de la vila.

L’autora de l’obra és Montserrat Costa, filla i veïna de Castellolí i entén aquest llibre com un servei al poble: “Castellolí es troba en un moment de creixement i volem que es conegui la nostra història”. Costa explica que el llibre “parla de persones, feines i algunes anècdotes del Castellolí contemporani que, tot i que la gent les comenta, no queden escrites. Per tant, l’obra ajudarà a mantenir viva la història més recent d’un poble amb arrels mil·lenàries”.

El llibre ‘Castellolí. Rajoles amb història’, ha estat editat per l’Ajuntament de Castellolí, se’n repartirà un exemplar a cada llar i l’acte de presentació se celebrarà a les 12h del migdia a la plaça del Poble (antiga Cal Bonhome). Després de la presentació hi haurà pica-pica per a tots els assistents. En cas de pluja, l’acte es farà a La Brillante.