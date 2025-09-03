Montmaneu ja ho té tot llest per gaudir de la seva Festa Major

Aquest cap de setmana arriba la Festa Grossa de Montmaneu; des de dijous dia 4 de setembre i fins dilluns 8, aquest municipi de l’Alta Anoia es troba immers en un programa lúdic i festiu amb activitats per a tothom.
Dijous 4 de setembre
La Festa Major encetarà a dos quarts de set de la tarda des de la plaça Major, amb una Caminada Popular al Castellot, un monument restaurat recentment. En arribar es repartiran entrepans i begudes, i iogurt gentilesa de El Pastoret per tots els participants. A les 21:30h, hi haurà la tradicional Encesa de llums de Festa Major a la plaça Major, i tot seguit l’hereu i la pubilla encendran la tradicional traca que donarà inici a la Festa. Per tancar el primer dia de festa, a les 22:30h a la plaça Major hi haurà el I Concurs de Karaoke, un espai que buscarà les millors veus de Montmaneu i rodalies amb un concurs per veure les habilitats musicals. El jurat estarà format per professionals del món de les arts musicals. El primer premi és de 150€, el segon premi 100€, i el tercer 50€.
Divendres 5 de setembre
A les 10h del matí al cafè del poble, hi haurà el Campionat de Botifarra amb trofeus pels dos primers i segons classificats. A les 13h, es durà a terme la inauguració del Local Polivalent, composat per un nou gimnàs municipal i un local d’entitats. A les 18h serà el torn de la sessió de cinema amb la projecció de “Societat Negra” a La Sala, el nou film dirigit per Ramon Térmens. En acabar es farà un debat i col·loqui sobre la pel·lícula amb la presència del seu director. Entrada gratuïta.
A les 21h a la plaça major serà el torn del Tradicional Sopar Popular, i tot seguit hi haurà la presentació de l’hereu i la pubilla i del pregoner/a de la Festa Major d’enguany. A continuació, el grup vocal Petit Comitè oferirà una nova experiència dins del mon de la música a capella.
Dissabte 6 de setembre
A les 9h del matí hi haurà el repic de campanes de Festa Major, i la Caminada o pedalada fins a la Font de la Panadella a on es gaudirà d’un bon esmorzar gentilesa de l’Ajuntament. A les 11h del matí a la zona esportiva hi haurà la Festa de l’escuma i inflables, i a la plaça major es durà a terme el I Torneig de Rummikub amb trofeu pels dos primers guanyadors.
A les 17h a la pista esportiva serà el torn del Trialshow a càrrec del pilot internacional Marcel Justribó, campió d’Europa i campió del mon per equips, Quim Altès, campió d’Andorra i amb la participació de la pilot vilanovina Maria López que oferiran les mil i una acrobàcies divertides i arriscades. A més, per als majors de 12 anys hi haurà un circuit de motos elèctriques.
A les 20:30h la plaça major acollirà l’Escala en Hi-Fi, un gran espectacle de playback presentat per Natalie & Alphonso, i protagonitzat per artistes del municipi. Per tancar el dia, a les 00h el grup igualadí Karaokes Band oferirà el karaoke més divertit combinat amb el millor dels grups de versions, i tot seguit serà el torn del Dj. Pau.
Diumenge 7 de setembre
A les 10h hi haurà el repic de campanes de festa major, i a les 11h serà el torn del Ball de Gitanes de Cervera, que oferiran un repertori de les danses tradicionals catalanes. A les 12h hi haurà la Missa Solemne a l’església de Santa Maria amb l’acompanyament musical de l’Orfeó de Santa Coloma de Queralt; i a les 13h serà el torn de les Sardanes amb la Cobla La Nova Vallès a la plaça Major.
Ja després de dinar, a les 18h a la plaça Major, hi haurà el Concert de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Selvatana i a les 20h, amb aquesta mateixa orquestra, serà el torn del Ball de Gala.
Dilluns 8 de setembre
Per acabar la Festa Major de Montmaneu, hi haurà a les 12h del migdia a la Capella de la Mare de Déu de la Creu, la Missa de difunts. A les 13h al Cafè del Poble hi haurà el Vermut de Festa Major amb acompanyament musical, i a les 14h La Sala acollirà la Paella Popular. Tot seguit a les 16h, serà el torn del Bingo Musical, seguit e Jocs de carrer per a petits i grans a la plaça major. La jornada acabarà amb un concert d’Havaneres a càrrec del grup l’Espingari a les 20h, amb rom cremat per als assistents, i a les 22h serà el torn del Castell de Focs de Festa Major.