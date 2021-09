Montmaneu inaugura el seu nou Ajuntament en el marc de la Festa Major

Aquest passat cap de setmana el municipi de Montmaneu va celebrar la seva Festa Major alhora que aprofitava per a inaugurar les obres d’ampliació i renovació de l’Ajuntament.

Així, dissabte es rebia la visita de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, per a la inauguració de l’ampliació i rehabilitació de l’Ajuntament. L’acte va comptar amb la participació de l’alcalde i regidors i regidores, el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, la diputada provincial Maria Sayavera i alcaldes de municipis veïns.

Els representants polítics van visitar el nou edifici i l’alcalde, Àngel Farré, va tenir l’oportunitat de fer-li arribar a la presidenta Marín els temes que més els preocupa com és la portada d’aigua del canal Segarra Garrigues a Montmaneu, les plaques solars per l’Ajuntament, i la connexió de fibra òptica per als veïns. En aquest sentit, la presidenta, va comprometre’s a fer les gestions oportunes per cercar solucions. Després de la visita oficial a les instal·lacions, la comitiva es va desplaçar a la plaça, on van tenir lloc els parlaments i a continuació, una actuació del ballarí Francisco Lorza. En acabar, hi va haver vermut per a tothom i portes obertes per a tothom que volgués visitar el nou Ajuntament.

La resta del cap de setmana, els veïns i veïnes, van poder gaudir de la seva Festa Major, amb una programació condicionada per les normes de seguretat sanitària però agraïts per aquest any sí haver pogut celebrar-la. Així, Farré comentava que “ha estat una altra Festa Major diferent, però que ha sabut mantenir intacta la nostra identitat. L’hem viscut amb il·lusió i també amb responsabilitat”.