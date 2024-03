Montmaneu, el poble català que més augmenta en nombre d’habitants en els últims anys

L’Ajuntament afirma que ha treballat i millorat infraestructures per aconseguir que “vingui gent”

Montmaneu és el poble de Catalunya on més va créixer la població l’any 2023, segons les darreres dades de l’Idescat. Va guanyar un 19% d’habitants, però la xifra és més accentuada si es compara des de la irrupció de la pandèmia. El 2020 tenia 151 habitants censats, mentre que el 2023 en són 198 (31% més).

L’alcalde, Àngel Farré, explica que des de la covid han notat un gran interès per anar a viure al poble: “Cada dia ens truca molta gent i lamentablement els hem de dir que no tenim cases per llogar ni per vendre”. El de l’habitatge és, com molts altres municipis, un dels grans problemes. Per això, l’Ajuntament està reformant dues propietats municipals per destinar-les a lloguer i també hi ha previst fer una promoció de cases d’obra nova.

Segons les darreres dades publicades per l’Idescat, el municipi de Montmaneu tenia a data d’1 de gener de 2023 un total de 198 habitants censats. Això suposa un increment del 19% respecte el 2022 i d’un 31% en relació a l’any 2020. L’alcalde, però, detalla que a dia d’avui ja són 207 veïns. “Estem treballant molt per tenir els veïns contents i perquè vingui gent”, ha explicat Farré, que ha posat un seguit d’exemples: “Hem fet els carrers nous, hem renovat l’Ajuntament, hem posat fibra òptica i intentem que totes les necessitats principals estiguin al poble”.

Manca d’habitatges

La ubicació de Montmaneu, a tocar de l’autovia A-2 i molt a prop d’Igualada i Sant Guim de Freixenet, també és un dels punts que valoren les persones que volen traslladar-s’hi a viure. De fet, l’alcalde assegura que cada dia sona el telèfon de l’Ajuntament de gent interessada en viure al poble. “Molta gent ens pregunta si tenim cases disponibles i lamentablement els hi hem de dir que no perquè ara mateix no hi ha res per llogar ni per vendre”, lamenta Farré.

Per fer front a la manca d’habitatge, Montmaneu es va acollir a la prova pilot del programa de mobilització d’habitatge al món rural i va rehabilitar un habitatge de propietat municipal que posarà a règim de lloguer per a una família. Farré ha detallat que tenen un altre local que és propietat de l’Ajuntament i estan pendents de si surt una nova línia d’ajuts perquè també volen rehabilitar-lo per destinar-lo a una família que vulgui anar a viure al poble. D’altra banda, l’alcalde ha avançat que està previst fer una promoció de fins a 60 cases noves.

Al poble, ara mateix, només hi ha un bar que fa funció de local social, però no hi ha cap comerç ni botiga. Farré diu que, antigament, a Montmaneu hi havia hagut dues carnisseries, un forn de pa, dues cafeteries i dues barberies. Creu que, si el municipi es va repoblant i cada cop hi ha més veïns, “segurament podran haver-hi més serveis”.

Nous montmaneuencs

La Carme Iniesta vivia a Barcelona fins fa un any i es va traslladar a viure a Montmaneu quan es va jubilar, de manera que aquest és el primer hivern que passa al poble. La casa, però, que es trobava en estat ruïnós, la va comprar fa 23 anys i, juntament amb els seus fills, l’ha anat restaurant mica en mica. “Haig d’agrair-li moltes coses a aquesta casa perquè m’ha ajudat també a educar els meus fills, és una educació que a la ciutat no els pots donar”, explica. També creu que l’energia d’un poble “no té res a veure amb la de la ciutat”. “Els caps de setmana quan venia cap aquí, només agafar la sortida de l’A-2 i girar el revolt d’entrada al poble m’entrava una calma i una tranquil·litat inexplicable”, detalla.

Un altre dels nouvinguts a Montmaneu és Vicenç Tudela, que fa dos anys que hi viu. Ell és originari de Girona però feia molts anys que vivia a Collbató, al Baix Llobregat. Tudela buscava un poble tranquil, però al mateix temps que estigués ben comunicat i tingués fibra òptica, i va anar a parar a Montmaneu. “Després de mirar molts pobles de la zona, aquest em va encantar”, detalla. De fet, diu que va ser bastant difícil trobar habitatge, però finalment ho va aconseguir.

Una de les coses que valora és que “tothom et saluda” i també la solidaritat entre veïns: “Si et passa qualsevol cosa sempre hi ha algú disposat a ajudar-te”. “Com més m’he anat ficant a dins del poble més a gust m’hi he trobat” explica. Tudela diu que, per ell, el fet que no hi hagi comerços al poble no és un problema perquè “està molt ben comunicat” amb altres poblacions. “Quan vens a un lloc així ja saps que hi ha mancances però també beneficis. A mi m’encanta i per això estic aquí”, exposa.