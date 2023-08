Montmaneu comença avui la seva Festa Major que s’allargarà fins dilluns

Montmaneu és un més dels municipis anoiencs que aquest cap de setmana, 1 i 2 de setembre, celebra la seva Festa Major, que en aquest cas, s’allargarà fins al dilluns 4. Les activitats programades per avui, dijous 31, són la tradicional caminada popular, la posada en marxa de l’enlluernament de la plaça Major i el concert dels reconeguts cantautors i cantautores locals, Miquel Garcia Font, Núria Admetller i El Fèlix, aquest vespre a les 22:30 h. Els dies que queden al davant venen carregats d’activitats culturals i lúdiques per a tothom. No t’ho perdis!

Divendres 1

10:00h – Cafè del Poble. Campionat de Truc per parelles amb trofeus per les tres primeres parelles guanyadores.

Campionat de Domino amb trofeus pels tres primers classificats.

10:00h – Pista poliesportiva.

Partit de bàsquet femení amb els equips Carrer Amunt – Carrer Avall. Trofeus cedits per la Diputació de Barcelona.

11:00h – Pista poliesportiva. Partits de futbol sala i tenis taula amb trofeus pels guanyadors i medalles per tots els participants cedits per la Diputació de Barcelona.

17:00h – Plaça Església. Servei de Bibliobús.

17:00h – La Sala. Espectacle “A pas de Pallassa”, de la Companyia Sifó, per a tots els públics.

21:00h – Plaça Major. Tradicional Sopar Popular.

Entrega de trofeus dels campionats de truc i domino, presentació de l’hereu i la pubilla, i del pregoner-ra. Tot seguit, actuació del reconegut ReEugenio, fill del gran humorista Eugenio, que ens oferirà un espectacle d’acudits i humor.

Dissabte 2

9:00h. Repic de campanes de Festa Major

9:00h – Plaça Major. Sortida a peu o amb bicicleta a la Font de La Panadella. En arribar s’oferirà esmorzar i beguda per a tothom.

11:00h – Zona Esportiva. Festa de l’escuma, inflables i tren tripulat.

17:00h – Plaça Major. Animació infantil amb el grup La Sal Dels Mars que ens oferirà l’espectacle “Vine i balla”.

20:30h – Plaça Major. Escala en Hi-Fi. Gran espectacle musical playback que ens oferiran els veïns i veïnes del nostre

municipi.

00:00 – Plaça Major. Actuació musical amb el reconegut grup de versions Banda Neon amb temes mítics de la música disco dels 80`s, la millor rumba i rock de tots els temps, i tot el reggaeton i trap més actual.

Diumenge 3

10:30h. Cercavila amb els gegants i grallers de Verdú i els capgrossos de Montmaneu.

11:30h. Repic de campanes

12:00h – Església de Santa Maria. Missa solemne amb l’acompanyament musical de la Coral Exaudio d’Igualada.

13:00h – Plaça Major. Sardanes amb la Cobla Catania.

18:00h – Plaça Major. Concert de Festa Major amb l’Orquestra Internacional Maravella.

20:00h – Plaça Major. Ball de Gala amb l’Orquestra

Internacional Maravella.

Dilluns 4

12:00h – Capella de la Mare de Déu de la Creu. Missa de difunts.

13:00h – Cafè del Poble Vermut de Festa Major.

14:00h – La Sala. Paella Popular.

16:00h – La Sala. Bingo Popular amb magnífics premis a la línea i al bingo.

17:30h – Plaça Major. Jocs de carrer per petits i grans. Cursa atlètica, categories infantil, juvenil i amateur amb trofeus pels guanyadors i medalles per tots els participants cedits per la Diputació de Barcelona.

Tot seguit, xocolata amb melindros per tothom.

20:00h – Plaça Major. Havaneres amb el reconegut grup barceloní Xarxa.

A la mitja part es repartirà el tradicional rom cremat per tots els assistents.